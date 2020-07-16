Гривна ушла на дно, НБУ огорошил рекордным курсом валют: что ждет доллар и евро
Курс валют на 16 июля уготовит украинцам новое испытание.
В частности, Национальный банк Украины представил свежий курс валют на сегодня, 16 июля.
Государственный регулятор решил укрепить гривну по отношению к курсу доллара на две копейки.
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Что касается курса евро, то он побил годичный рекорд и пересек психологическую отметку в 31 гривну. По состоянию на 16 июля НБУ решил ослабить гривну по отношению к евро на 15 копеек.
На сегодня, 16 июля, Нацбанк установил официальные курсы валют на следующем уровне:
– 100 долларов США – 2711,90 гривен (-0,0246 грн)
– 100 евро – 3103,09 гривен (+0,1564 грн).
Зеленский предлагает назначить Шевченко из "Укргазбанка" главой НБУ
Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект постановления о назначении председателя правления "Укргазбанка" Кирилла Шевченко на пост главы Национального банка Украины.
Соответствующий проект постановления под номером 3857 зарегистрирован в парламенте 15 июля. Отмечается, что постановление направлено на рассмотрение Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.
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Правительство в рамках заседания одобрило выделение средств на повышение зарплат медикам с 1 сентября 2020 года.
Эту информацию уже подтвердил глава МОЗ Максим Степанов.
Степанов также предупредил, что повышение зарплат с 1 сентября затронет как врачей, так и для среднего и младшего медицинского персонала.
Напомним, кризис не пощадит экономику Украины, появился печальный прогноз: "крупнейший обвал с 2014 года".
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