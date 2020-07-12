Стали известны самые высокооплачиваемые вакансии в Украине
Как передает Politeka.net, подробную статистику привели на work.ua.
Согласно данным, на среднюю зарплату в 40 тысяч гривен и больше могут рассчитывать менеджеры национального уровня, информационные директора и суперинтенданты, которые работают в IT-сфере.
Национальный менеджер: средняя зарплата – около 40 тысяч гривен.
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Требования: высшее образование, опыт работы, построенная карьера. Работники на этой должности могут рассчитывать на зарплату 100 тысяч в месяц.
Информационный директор: средняя зарплата около 40 тысяч гривен.
Требования: определять информационную политику компании, управленческие скилы, умение принимать определяющие решения.
Суперинтендант: средняя зарплата около 40 тысяч гривен.
Требования: контроль обеспечения судов технической документацией и материально-технической базой.
На среднюю зарплату в 31-35 тысяч гривен могут рассчитывать руководитель IT-отдела и Angular-разработчик.
Ранее мы сообщали, что согласно данным Государственной службы статистики, больше всего в Украине получают в авиационной отрасли — 31 720 гривен.
На втором месте среди наиболее высокооплачиваемых профессий оказались финансовая и страховая деятельность. Работники данной сферы в среднем получают 17 653 гривны.
На третью строчку рейтинга в Госстате поставили IT-сферу (информация и телекоммуникации).
Отметим, что согласно плану Кабмина, с 1 сентября этого года минимальная зарплата в Украине будет составлять 5 тысяч гривен.
Далее 1 января 2021 года ее размер вырастет до 6 тысяч гривен, а с 1 июля 2021 – до 6,5 тысячи гривен.
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Как сообщала Politeka, новый кризис добьет украинцев, зарплаты урежут еще больше: названы сроки.
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