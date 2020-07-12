Стало известно, что будет с экономикой Украины во втором квартале 2020 года

Экономика Украины продемонстрирует падение на 10% во втором квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это произойдет через карантинные ограничения, введенные из-за пандемии китайского вируса.

При этом полное восстановление за следующие шесть месяцев невозможно, считают аналитики Reuters. Об этом сообщают журналисты издания finance.ua.



Таким образом, 2020 год ознаменуется для Украины крупнейшим экономическим обвалом с 2014 года.

Аналитики сообщили, что цифры экономической активности, скорее всего, покажут весь масштаб кризиса. Ожидается, что сокращение в Украине углубится до 10% в сравнении с прошлым 2019 годом во втором квартале.

По их прогнозам, смягчить ситуацию могут хорошие успехи украинского аграрного сектора, который уже начал собирать урожай, могут смягчить экономический ущерб от пандемии вируса. Но потребительский спрос и инвестиционная активность в 2020 году будет слабой.

Эксперты прогнозируют, что в третьем квартале украинский ВВП сократится на 5,5%, а в четвертом – на 3% по сравнению с предыдущим годом.

12 аналитиков, которых опросило агентство Reuters, считают, что по итогам 2020 года сокращение экономики Украины будет составлять 6,5% по сравнению с ростом на 3,2% в 2019-ом. Киев ожидает падение на 4,8%.

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