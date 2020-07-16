Світ сучасного шоу-бізнесу будується не тільки на таланті артиста і його харизмі, а також на картинці: заради ідеальної і ефектної зовнішності знаменитості все частіше звертаються за допомогою до пластичних хірургів

Politeka.net згадує, хто з українських зірок зважився перекроїти своє обличчя за допомогою пластики, і як вони виглядали до операцій.

Світлана Лобода дуже сильно змінилася завдяки хірургам. Це добре видно за її старими фотографіями, де у співачки горбинка на носі і зовсім інший овал обличчя.

Ірина Білик теж зверталася до пластичних хірургів. Її лялькове обличчя в 50 років – їх заслуга. Сама співачка стверджує, що не лягала під ніж хірурга, а лише робила процедури по омолодженню. Але зірку, як і Лободу, видає ніс, на якому зникла горбинка.

Українська співачка Аліна Гросу сильно змінилася завдяки уколам краси і хірургічному втручанню. Її обличчя в один момент стало ляльковим, що, очевидно, неможливо без пластики.

Співачка Таїсія Повалій сильно переборщила з пластикою, особливо останнім часом. 55-річна зірка зробила собі обличчя без жодної зморшки.

Ефектна білявка Катерина Бужинська теж перекроїла себе, щоб бути схожою на сучасних дівчат. Результат на обличчя.

Нагадаємо, як виглядали перші чоловіки Лободи, Бузової, Брежнєвої та інших зірок: топ пар, які не змогли.

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