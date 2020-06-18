Старшему сыну Ирины Билык Глебу исполнился 21 год

В честь знаменательной даты певица на своей странице в Instagram разместила редкое фото взрослого сына и его провокационные рисунки, передает Politeka.net.

"Это мой Глеб!￼ Сегодня ему 21!🌹🌹🌹🌹🌹￼ А это его рисунки...я в шоке!

Гениально !!👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻 С Днём Рождения,моя Звезда!", - поздравила сына Ирина Билык.

Длинноволосый юноша, как отмечают поклонники певицы, очень похож на своего отца, модель Андрея Оверчука. На одном из трех рисунков, которыми похвасталась звездная мама Глеба, изображена полностью обнаженная и связанная женщина. Ее фигура жутко вытянута, а вместо лица - глазок. Талант юноши восхитил поклонников Ирины Билык.

"Он у вас необычный , простой и гениальный! Очень красивый мальчик ! Поздравляю!", "Очень похож на своего отца👍", "Какой взрослый уже", "Талантливая Мама - талантливый сынок. Поздравляю 👍💥", "Как же он похож на отца! Счастья и здоровья ему!", " С именинником! картины - невероятные", "Какой милый мальчишка", "Малыш вырос :) С днём рождения 🥳 мужчина !", — пишут в комментариях восторженные подписчики Билык.

К поздравлениям присоединилась и мама Алины Гросу (Ирина Билык — звездная крестная мама молодой певицы):

"Ирочка, поздравляем Глебушку с Днем Рождения, мы его знаем с детства, вместе нянчили, вместе росли, радовались успехам, давали советы. А сегодня это уже взрослый, самостоятельный человек. Желаем счастливого сегодня, радостного завтра, мира, добра, благополучия!!!!".

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