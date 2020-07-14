Звездные разводы – дело привычное, при этом многие знаменитости быстро забывают, как были счастливы в отношениях
Politeka.net вспоминала, как выглядят первые мужья популярных звезд. Мы собрали фото пар, которые не смогли спасти брак.
Ольга Бузова любит выставлять свою личную жизнь на всеобщее обозрение. Брак с футболистом Дмитрием Тарасовым не был исключением. За их жизнью следили миллионы подписчиков Ольги. Впрочем, четыре года жизни закончились громким разводом с обидами и скандалами.
Раздетая Бузова расставила ноги и устроила такое, что стыдно теперь всем: "Колхоз"
Счастливая Вера Брежнева впервые показала их с Меладзе малыша: "Ух ты, с пополнением!"
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Украинская певица Светлана Лобода состояла в гражданском браке с Андреем Царем, от которого родила дочку Евангелину. Пара рассталась через несколько лет, так как не смогла больше двигаться в одном направлении.
Певица Вера Брежнева до свадьбы с Константином Меладзе была замужем за миллионером Михаилом Киперманом.
Первым мужем коллеги Брежневой Анны Седоковой стал футболист Валентин Белькевич, которому она родила дочку. Этот брак не был счастливым и продлился всего два года.
Ольга Фреймут впервые вышла замуж за главного режиссера «5 канала». Уже после этого брака она закрутила роман с британцем, от которого родила дочь Злату.
А вот ее коллега, телеведущая Катя Осадчая в 2001 году вышла замуж за нардепа Олега Полищука. В браке родился сын Илья, но спустя два года Осадчая развелась с мужем.
Напомним, что Вера Брежнева удивила свежим образом, кадры облетели сеть: "В гармонии с собой".
Как сообщала Politeka, Лобода без лишней одежды свела с ума идеальным телом: даже Полякова и Никитюк позавидуют.
Также Politeka писала, что Бузова в купальнике вызвала отвращение даже у самых преданных поклонников: "Оля, что случилось?".