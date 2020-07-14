Некоторые браки не продержались и пары лет

Звездные разводы – дело привычное, при этом многие знаменитости быстро забывают, как были счастливы в отношениях

Politeka.net вспоминала, как выглядят первые мужья популярных звезд. Мы собрали фото пар, которые не смогли спасти брак.

Ольга Бузова любит выставлять свою личную жизнь на всеобщее обозрение. Брак с футболистом Дмитрием Тарасовым не был исключением. За их жизнью следили миллионы подписчиков Ольги. Впрочем, четыре года жизни закончились громким разводом с обидами и скандалами.

Украинская певица Светлана Лобода состояла в гражданском браке с Андреем Царем, от которого родила дочку Евангелину. Пара рассталась через несколько лет, так как не смогла больше двигаться в одном направлении.

Певица Вера Брежнева до свадьбы с Константином Меладзе была замужем за миллионером Михаилом Киперманом.

Первым мужем коллеги Брежневой Анны Седоковой стал футболист Валентин Белькевич, которому она родила дочку. Этот брак не был счастливым и продлился всего два года.

Ольга Фреймут впервые вышла замуж за главного режиссера «5 канала». Уже после этого брака она закрутила роман с британцем, от которого родила дочь Злату.

А вот ее коллега, телеведущая Катя Осадчая в 2001 году вышла замуж за нардепа Олега Полищука. В браке родился сын Илья, но спустя два года Осадчая развелась с мужем.

Напомним, что Вера Брежнева удивила свежим образом, кадры облетели сеть: "В гармонии с собой".

Как сообщала Politeka, Лобода без лишней одежды свела с ума идеальным телом: даже Полякова и Никитюк позавидуют.

Также Politeka писала, что Бузова в купальнике вызвала отвращение даже у самых преданных поклонников: "Оля, что случилось?".