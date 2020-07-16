Мир современного шоу-бизнеса строится не только на таланте артиста и его харизме, а также на картинке: ради идеальной и эффектной внешности знаменитости все чаще обращаются за помощью к пластическим хирургам

Politeka.net вспоминает, кто из украинских звезд решился перекроить свое лицо при помощи пластики, и как они выглядели до операций.

Светлана Лобода очень сильно изменилась благодаря хирургам. Это отлично видно по ее старым фотографиям, где у певицы горбинка на носу и совсем другой овал лица.

Ирина Билык тоже обращалась к пластическим хирургам. Ее кукольное лицо в 50 лет – их заслуга. Сама певица утверждает, что не ложилась под нож хирурга, а всего лишь делала процедуры по омоложению. Но звезду, как и Лободу, выдает нос, на котором исчезла горбинка.

Украинская певица Алина Гросу сильно изменилась благодаря уколам красоты и хирургическому вмешательству. Ее лицо в один момент стало кукольным, что, очевидно, невозможно без пластики.

Певица Таисия Повалий сильно переборщила с пластикой, особенно в последнее время. 55-летняя звезда сделала себе лицо без единой морщинки.

Эффектная блондинка Екатерина Бужинская тоже перекроила себя, чтобы быть похожей на современных девушек. Результат на лицо.

Напомним, как выглядели первые мужья Лободы, Бузовой, Брежневой и других звезд: топ пар, которые не смогли.

Как сообщала Politeka, 21-летний сын Ирины Билык впечатлил кадрами с голой женщиной, певица не сдержалась: "Малыш вырос".

Также Politeka писала, что пышногрудая Алина Гросу еле удержала платье на ветру, неожиданные кадры: "Уже не беременна?"