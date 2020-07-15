Знаменитая Ким Кардашьян похвасталась формами в весьма откровенном наряде

Известная на весь мир звезда американских реалити-шоу опубликовала новое фото в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

На снимке Ким позирует на фоне голой белой стены. Красотка решила порадовать своих поклонников новым эпатажным образом, который подчеркнул все достоинства ее фигуры. На этот раз она одета в обтягивающие черные штаны с высокой талией, подчеркивающие ее широкие бедра. Кроме того, на ней короткий лиловый топ в виде корсета без бретелек. Узкий наряд едва может вместить в себя пышную грудь Кардашьян, которая так и норовит из него выскочить.

Дерзкий образ звезды дополнила косичка, в которую она заплела свои волосы. Отметим, что в последнее время Ким решила немного сменить образ и теперь вовсю щеголяет ярко-красными волосами.

Поклонники звезды за короткое время поставили ее посту более миллиона лайков и оставили под снимком тысячи комментариев.

Ранее мы писали, что Ким опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором позировала в одном лишь нижнем белье и босоножках на завязочках.

Так, горячая Ким примерила топ и трусики кремового оттенка, пленительно расположившись на диване. Кажется, что ее пышный бюст так и норовит освободиться из "оков" - возможно, звезда специально надела лифчик чуть-чуть меньшего размера, чем надо.

Напомним, Ким Кардашьян сняла образ "первой леди" и показала разврат в одном белье на диване.

Как сообщала Politeka, счастливая Ким Кардашьян неожиданно похвасталась пополнением в семье.

Также Politeka писала, что раздетая Ким Кардашьян устроила публичный сеанс соблазнения: "Аппетитная львица!".