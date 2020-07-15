Скандальна співачка Наташа Корольова розважається як може на карантині
Про це пише Politeka.net.
Дивну публікацію зірка зробила в своєму особистому мікроблозі Instagram.
Зокрема, співачка Наташа Корольова записала відео, на якому її можна побачити без косметики. Більш того, на ролику чітко чути голос гумориста Максима Галкіна.
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Співачка, ймовірно, вирішила переплюнути шоумена та спародіювати одну зі сцен дитячого шоу "Краще всіх", ведучим якого є чоловік примадонни Алли Пугачової.
"Дивлячись на життя в бінокль не поспішайте робити свої висновки, переверніть його і картинка може вас приємно здивувати!", - підписала Наташа Корольова відео, на якому можна побачити її без косметики і з іграшковими накладними вухами.
Користувачі миттєво відреагували на публікацію і зазначили, що не очікували побачити Наташу Корольову в такому образі.
"Наташа, ти клас. Супер позитивна дівчина", "Вас не впізнати", "Як завжди супер", "Наташа - принадність, обожнюю", "Як здорово!", "Така милашка", "Наташа, ви класна, відео супер! З дитинства люблю вас, раніше до телевізора бігла, якщо співає Наташа Королева", "Наташа, ви така запальничка. Я вас просто обожнюю.Ви справжній джерело оптимізму і позитиву. Ви - справжнє втілення гарного настрою. Дай вам Бог, протягом багатьох років, завжди залишатися такою ж. Щастя вам і вашим близьким", "У наш час важко чимось здивувати)", "Жах...", - написали вони в коментарях.
Раніше ми розповідали, що Наташа Корольова в День сім'ї опублікувала фото з матір'ю, сестрою, сином і чоловіком. Співачка постала в зухвалій міні-сукні, нескромно вхопившись рукою за ногу Тарзана.
«Пацан у вас мабуть хороший і не розпещений хлопець. А Сергійкові вже пора в що-небудь одягнути! Вік уже, несолідно», «Які ж ви молодці, спасибі вам величезне за позитив, який ви несете!!! Дуже приємно дивитися на вашу родину!», - прокоментували користувачі.
Нагадаємо, Тарзан звернувся до красуням і пообіцяв їм драйв, Королева буде в люті: "Ну, що...".
Як повідомляла Politeka, Тарзан приголомшив сміливим фото з м'язистим іншому, Королева не у справ.
Також Politeka писала, що Наташа Корольова вилізла на гігантський стілець і розсипалася в подяках синові.