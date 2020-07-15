Скандальна співачка Наташа Корольова розважається як може на карантині

Про це пише Politeka.net.

Дивну публікацію зірка зробила в своєму особистому мікроблозі Instagram.

Зокрема, співачка Наташа Корольова записала відео, на якому її можна побачити без косметики. Більш того, на ролику чітко чути голос гумориста Максима Галкіна.

Співачка, ймовірно, вирішила переплюнути шоумена та спародіювати одну зі сцен дитячого шоу "Краще всіх", ведучим якого є чоловік примадонни Алли Пугачової.

"Дивлячись на життя в бінокль не поспішайте робити свої висновки, переверніть його і картинка може вас приємно здивувати!", - підписала Наташа Корольова відео, на якому можна побачити її без косметики і з іграшковими накладними вухами.

Користувачі миттєво відреагували на публікацію і зазначили, що не очікували побачити Наташу Корольову в такому образі.

"Наташа, ти клас. Супер позитивна дівчина", "Вас не впізнати", "Як завжди супер", "Наташа - принадність, обожнюю", "Як здорово!", "Така милашка", "Наташа, ви класна, відео супер! З дитинства люблю вас, раніше до телевізора бігла, якщо співає Наташа Королева", "Наташа, ви така запальничка. Я вас просто обожнюю.Ви справжній джерело оптимізму і позитиву. Ви - справжнє втілення гарного настрою. Дай вам Бог, протягом багатьох років, завжди залишатися такою ж. Щастя вам і вашим близьким", "У наш час важко чимось здивувати)", "Жах...", - написали вони в коментарях.

Раніше ми розповідали, що Наташа Корольова в День сім'ї опублікувала фото з матір'ю, сестрою, сином і чоловіком. Співачка постала в зухвалій міні-сукні, нескромно вхопившись рукою за ногу Тарзана.

«Пацан у вас мабуть хороший і не розпещений хлопець. А Сергійкові вже пора в що-небудь одягнути! Вік уже, несолідно», «Які ж ви молодці, спасибі вам величезне за позитив, який ви несете!!! Дуже приємно дивитися на вашу родину!», - прокоментували користувачі.

Нагадаємо, Тарзан звернувся до красуням і пообіцяв їм драйв, Королева буде в люті: "Ну, що...".

Як повідомляла Politeka, Тарзан приголомшив сміливим фото з м'язистим іншому, Королева не у справ.

Також Politeka писала, що Наташа Корольова вилізла на гігантський стілець і розсипалася в подяках синові.