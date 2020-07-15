Скандальная певица Наташа Королева развлекается как может на карантине

Об этом пишет Politeka.net.

Странную публикацию звезда сделала в своем личном микроблоге Instagram.

В частности, певица Наташа Королева записала видео, на котором ее можно увидеть без косметики. Более того, на ролике отчетливо слышен голос юмориста Максима Галкина.

Певица, вероятно, решила переплюнуть шоумена и спародировать одну из сцен детского шоу "Лучше всех", ведущим которого является муж примадонны Аллы Пугачевой.

"Смотря на жизнь в бинокль не спешите делать свои выводы, переверните его и картинка может вас приятно удивить!", - подписала Наташа Королева видео, на котором можно увидеть ее без косметики и с игрушечными накладными ушами.

Пользователи мгновенно отреагировали на публикацию и отметили, что не ожидали увидеть Наташу Королеву в таком образе.

"Наташа, ты класс. Супер позитивная девченка", "Вас не узнать", "Как всегда супер", "Наташа - прелесть, обожаю", "Как здорово!", "Такая милашка", "Наташа, вы классная, видео супер! С детства вас люблю, раньше к телевизору бежала, если поёт Наташа Королева", "Наташа, вы такая зажигалочка. Я вас просто обожаю.Вы настоящий источник оптимизма и позитива. Вы - настоящее воплощение хорошего настроения. Дай вам Бог, на протяжении многих лет, оставаться всегда такой же. Счастья вам и вашим близким", "В наше время трудно чем то удивить)", "Ужас...", - написали они в комментариях.

Ранее мы рассказывали, что Наташа Королева в День семьи опубликовала фото с матерью, сестрой, сыном и мужем. Певица предстала в дерзком мини-платье, нескромно ухватившись рукой за ногу Тарзана.

«Пацан у вас видимо хороший и не избалованный парень. А Сережке уже пора во что-нибудь одеть! Возраст уже, несолидно», «Какие же вы молодцы, спасибо вам огромное за позитив, который вы несёте!!! Очень приятно смотреть на вашу семью!», - прокомментировали пользователи.

Напомним, Тарзан обратился к красоткам и пообещал им драйв, Королева будет в бешенстве: "Ну, что...".

Как сообщала Politeka, Тарзан огорошил смелым фото с мускулистым другом, Королева не у дел.

Также Politeka писала, что Наташа Королева взобралась на гигантский стул и рассыпалась в благодарностях сыну.