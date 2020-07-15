В житті не така, як у кіно

Зірка серіалу «Свати» Тетяна Кравченко розповіла, чим відрізняється в житті від своєї героїні на екрані

Відома російська актриса, відома багатьом тим, що виконала роль Валюхи в серіалі «Свати», розповіла, що не дуже схожа на свого персонажа в звичайному житті. Її цитата з'явилася на фан-сторінці зірки в Instagram, передає Politeka.net.

Кравченко зазначила, що в житті може бути дуже різною.

«Я різна. Від моєї Валюхи не так вже й багато у мене. Багато хто думає, що я завжди весела, завзята, бойова. Може, звичайно, і бойова. Якщо що, то і пошуміти можу! У запалі можу і побити посуд. Особливо, коли молода була. Зараз вже навчилася стримуватися. Різна я…», - розповіла актриса.

Пост супроводжується її фотографією. На ній Кравченко позує в домашній обстановці, сидячи в кріслі. Зірка одягнена в ошатну чорну вишиванку з білим візерунком. Вона щасливо посміхається, дивлячись у камеру.

Шанувальники знаменитості тут же почали обговорювати пост.

«Ми вас любимо різну», «Ви просто справжня, красива і дуже талановита актриса і жінка дай Бог Вам сил і здоров'я і мир Вашому дому», «Обожнюю Валюху», «найщиріша», «Сонечко - посмішок вам!», «Обожнюю Вас!! Ви талант, ви що треба, то й зіграєте!! Велика актриса», - пишуть люди.

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