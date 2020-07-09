Со времен 90-х звезды успели десяток раз сменить собственный имидж и окружение, поэтому на архивных фото некоторых трудно узнать
Рoliteka.net решила напомнить, как выглядели популярные артисты в молодости, 20-30 лет назад, когда их карьера только начиналась.
Юная Наташа Королева упорхнула из дома прямо в обьятия Игоря Николаева. Пара очень красиво смотрелась вместе, пока Королева не сбежала к Тарзану.
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Подвыпившая Пугачева удивила выходкой: "Зачем вы позорите Аллу?"
Лолита Милявская во второй раз вышла замуж за своего коллегу по группе Александра Цекало, у пары родилась дочь Ева. На фото тех времен Лолита выглядит очень стройно и свежо.
Алла Пугачева на протяжении своей жизни меняла имидж десятки раз. Смена прически и стиля одежды, скачки веса — все менялось, но популярность не уходила никогда.
Телеведущая Ксения Собчак с юных лет постоянно находилась среди звезд, ведь ее отец был мэром. Уже в детстве Собчак была в эпицентре всех новостей мира шоу-бизнеса.
Певица Валерия жила со своим продюсером Александром Шульгиным, который регулярно избивал артистку. В браке родилось трое детей.
Скандальная балерина Анастасия Волочкова на заре своей карьеры была настоящей красавицей, без лишней вульгарности.
В самом начале творческого пути Андрея Данилко Верка Сердючка была чисто комичным персонажем, позже ее образ потерпит серьезные изменения.
Певица Лариса Долина в молодости была еще той оторвой, ее эпатажным нарядам могла бы позавидовать сама Леди Гага.
Напомним, Пугачева, Наташа Королева, Могилевская и другие звезды неожиданно изменили внешность: фото нового преображения.
Как сообщала Politeka, юная невестка Пугачевой задрала платье на пикнике, Орбакайте не удержалась: "Видно все детали".
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