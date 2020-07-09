Совсем другие люди

Со времен 90-х звезды успели десяток раз сменить собственный имидж и окружение, поэтому на архивных фото некоторых трудно узнать

Рoliteka.net решила напомнить, как выглядели популярные артисты в молодости, 20-30 лет назад, когда их карьера только начиналась.

Юная Наташа Королева упорхнула из дома прямо в обьятия Игоря Николаева. Пара очень красиво смотрелась вместе, пока Королева не сбежала к Тарзану.

Лолита Милявская во второй раз вышла замуж за своего коллегу по группе Александра Цекало, у пары родилась дочь Ева. На фото тех времен Лолита выглядит очень стройно и свежо.

Алла Пугачева на протяжении своей жизни меняла имидж десятки раз. Смена прически и стиля одежды, скачки веса — все менялось, но популярность не уходила никогда.

Телеведущая Ксения Собчак с юных лет постоянно находилась среди звезд, ведь ее отец был мэром. Уже в детстве Собчак была в эпицентре всех новостей мира шоу-бизнеса.

Певица Валерия жила со своим продюсером Александром Шульгиным, который регулярно избивал артистку. В браке родилось трое детей.

Скандальная балерина Анастасия Волочкова на заре своей карьеры была настоящей красавицей, без лишней вульгарности.

В самом начале творческого пути Андрея Данилко Верка Сердючка была чисто комичным персонажем, позже ее образ потерпит серьезные изменения.

Певица Лариса Долина в молодости была еще той оторвой, ее эпатажным нарядам могла бы позавидовать сама Леди Гага.

Напомним, Пугачева, Наташа Королева, Могилевская и другие звезды неожиданно изменили внешность: фото нового преображения.

Как сообщала Politeka, юная невестка Пугачевой задрала платье на пикнике, Орбакайте не удержалась: "Видно все детали".

Также Politeka писала, что Волочкова без штанов показала дикий шпагат прямо на лестнице.