Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова удивила переменами во внешности на дне рождения подруги

Так, на этот раз Анастасия, которая обычно показывается то в спортзале в старых растянутых штанах, то в безвкусных мехах посреди лета, то совсем в неглиже, предстала на публике в длинном черном платье с прозрачными вставками и глубоким декольте. Образ получился очень женственным, но с неотъемлимой ноткой вульгарности Волочковой, пишет Politeka.net.

"Сегодня день рождения моей замечательной подруги Юлии Калгановой. 🌺 Она замечательный человек и художник. В моем доме есть картины, написанные ею. Я счастлива дружить с ее семьей.🙏", - поздравила подругу балерина на своей странице в Instagram. На фото исхудавшая Волочкова стоит в окружении семейства подруги и пытается улыбаться.

На втором снимке с торжества Волочкова рядом с подругой предстала во всей красе: обновленная стрижка, свежепокрашенные брови и смелый акцент на груди дополнили образ скандальной балерины.

"Приятно встречать замечательных и светлых людей!🙏 С актрисой Анастасией Макеевой мы встретились на дне рождения нашей общей подруги Юлии 😊 Мы с Анастасией поделились новыми творческими идеями.😊", — призналась Волочкова в подписи к фото.

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