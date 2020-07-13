Известная балерина Анастасия Волочкова показала, как отдыхает со своей матерью, поразив видом

Балерина представила на своей странице в социальной сети Инстаграм серию кадров, сделанных на отдыхе вместе с матерью. Как известно, Анастасия, несмотря на любовь к хвастовству, крайне редко говорит о семье, чтобы не нарваться на волну критики. При этом ранее балерина находилась в тяжелых отношениях с матерью и старалась даже не говорить о ней. Поэтому, новые фото звезды в компании близкого человека немало удивили сеть, пишет Politeka.net.

Так, изначально Волочкова отметила, что к ней приехала любимая мама и она отправилась встречать ее на вокзал. Затем балерина похвасталась своей квартирой в центре города.

«Мы еще зашли в Петровский монастырь и погуляли во дворике дома, где я гуляла с коляской Аришиной после ее рождения, когда она была маленькой», - рассказала днем ранее балерина.

После заявила, что им с матерью есть что вспомнить, ведь они «много прошли и много вместе выстояли». Затем Волочкова поделилась кадром из ресторана, поразив видом матери. Женщина с золотистыми волосами выглядела весьма молодо и ухоженно.

«Встречаясь с мамой мы любим посещать любимый ресторанчик🥬 Мы с мамой во многом похожи😊», - написала под новым фото Волочкова.

Отметим, не так давно комментаторы отмечали, что мама Анастасии выглядит значительно «лучше и моложе дочери и она, старушка, сдает позиции», намекая тем самым на разгульное поведение Волочковой.

До этого в своем профиле Анастасия выложила фотографии из поездки в Астрахань. Один из снимков, сделанных женщиной, насмешил социальную сеть.

Балерина позировала в платье с глубоким декольте и надела поверх него шубу.

«Посетила я храм на территории Кремля в Астрахани и удачно попала в момент , когда шла Служба.🙏 Так здорово, что теперь храмы открыты и молиться можно не только дома...🙏», - написала Волочкова.

Открыв комментарии под постом, она получила множественные слова с критикой в свой адрес:

«Настя , что у вас в голове ? Вы из какой вселенной ?», «А шубу зачем летом пялить?», «Вы вернули девушке её обруч???», «Вот прицепились к шубе! А где ей еще ее носить по-вашему?», «Зимой шорты, летом шуба? Почему?», «В теплице в шубе....в церкви в шубе...везде в шубе», «Вам в шубе при +40 градусов в тени не жарко ?)», «Как совести хватает зайти в храм с непокрытой головой и оголенным выменем ( грудью это не назовешь)», «В церковь можно было и поскромнее одеться..это же не павильон НТВ..за чем людей раздражать, и устраивать из всего понты».

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