Стало известно, кто может расчитывать на дополнительные пособия по частичной безработице

Об этом пишет Politeka.net.

В частности, был расширен круг получателей помощи по частичной безработице, благодаря чему новые категории украинцев могут рассчитывать на дополнительные выплаты.

Согласно утвержденному постановлению Кабмина, теперь представители бизнеса могут претендовать на получение помощи по частичной безработице для работников, выведенных в простой, или отправленных в неоплачиваемые отпуска.

Для простых украинцев это значит, что все, кто находится в вынужденном отпуске из-за карантина – смогут получить частичную компенсацию средств.

"Проектом акта предлагается предусмотреть возможность получения помощи по частичной безработице на период карантина работникам, которые в период карантина получают оплату времени простоя в соответствии со статьей 113 Кодекса законов о труде (кроме периода освоения нового производства (продукции)) или находятся в отпуске без сохранения заработной платы", – сказано в пояснительной записке к утвержденному на сегодняшнем заседании постановлению Кабинета министров.

Стоит также добавить, что правительство на выплату финансовой помощи по частичной безработице дополнительно выделило 4,7 млрд грн.

Ранее мы рассказывали о дыре в бюджете Украины. По словам нардепа Галины Янченко, из-за нее могут возникнуть проблемы с выплатами.

Так, несмотря на то, что Кабмин выделил около 30 миллиардов гривен, чтобы покрыть дефицит в Пенсионном фонде, риск возникновения проблем с выплатами пенсий и зарплат остается. Дело в том, что в текущем году бюджет сталкивается с пиковой нагрузкой.

Хотя дефицит бюджета и серьезный, но до конца 2020 года средств должно хватить.

Напомним, пенсии и доплаты украинцам снова пересчитали, названа сумма: кто и когда сможет получить деньги.

Как сообщала Politeka, Кабмин одобрил новые компенсации для украинцев: что будет с пенсиями и зарплатами.

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