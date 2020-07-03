Украинский исполнитель и продюсер Алексей Потапенко (Потап) зажег со своей подопечной, солисткой группы «Время и Стекло» Надей Дорофеевой

Как сообщает Politeka.net, видео их совместного танца появилось в Инстаграме продюсера. На ролике, который был снят для Тик Ток, Потап вместе с Надей танцуют под новый трек группы «Мозги». Надя танцует на первом плане, а счастливый Потап сзади.

«А эта девочка выиграла билеты на концерт группы Время и Стекло, участвуйте и побеждайте!», - пошутил Потап, намекая на то, что Дорофеева в скором времени будет давать концерт.

За 40 минут видео посмотрели более 55 тысяч раз. В комментариях звездам оставили массу комплиментов.

«Эта девочка красотка», «Группа распалась, но концерты дают?», «Потап красивый такой», «Как танцевальный дуэт - вы неплохо смотритесь вместе. Dodo и ПТП вы лучшие, просто краш)», «Таки я смотрю все в плюсе что Настя, что Надя», - пишут пользователи сети.

Отметим, что обычно Потап записывает подобные ролики со своей женой, украинской певицей Настей Каменских. Поклонники надеются, что она не приревнует мужа к молодой певице.

Кстати, недавно группа «Время и Стекло» объявила об окончании своего существования. Скоро артисты дадут последние концерты для своих поклонников.

Напомним, что Дорофеева призналась, как они любят пошалить с Дантесом: «Занимались на балконе...».

Как сообщала Politeka, Дорофеева свела с ума знойными формами в купальнике, не выдержал даже Потап: «Что так горячо?».

Также Politeka писала, что Дантес срочно обратился к украинцам по поводу Нади Дорофеевой: «Пожелайте ей здоровья».