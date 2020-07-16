Які цифри будуть в обмінниках

Курс валют на 16 липня готує українцям нове випробування

Про це пише Politeka.net.

Зокрема, Національний банк України представив свіжий курс валют на сьогодні, 16 липня.

Державний регулятор вирішив зміцнити гривню по відношенню до курсу долара на дві копійки.

Що стосується курсу євро, то він побив річний рекорд і перетнув психологічну позначку у 31 гривню. Станом на 16 липня НБУ вирішив послабити гривню по відношенню до євро на 15 копійок.

На сьогодні, 16 липня, Нацбанк встановив офіційні курси валют на такому рівні:

– 100 доларів США – 2711,90 гривень (-0,0246 грн)

– 100 євро – 3103,09 гривень (+0,1564 грн).

На міжбанківському валютному ринку курс долара в продажу, в свою чергу, виріс аж на 7 копійок до позначки в 27,17 гривень/$, курс купівлі до 27,15/$.

Курс євро ж у продажу за один день зріс на 18 копійок до 31,05 гривень за євро.

До цього ми розповідали, що буде з курсом долара після відставки глави НБУ Якова Смолія і чи потрібно зараз бігти в обмінники.

Минулий тиждень запам'ятався поступовим зміцненням гривні, яка намагалася повернути втрати, спровоковані панікою після відставки глави НБУ Якова Смолія.

Проте, як стверджують фахівці, зараз знову стало вигідно купувати валюту, а не продавати.

Більш того, держрегулятор в особі Нацбанку навряд чи вдасться зміцнити національну валюту в найближчому майбутньому.

Нагадаємо, Долар рвоне вгору, новий курс здивує вже на цьому тижні

Як повідомляла Politeka, пора бігти в обмінники, українців попередили: "найближчим часом курс долара..."

Також Politeka писала, що долар по 22 гривні, українців приголомшили ситуацією на ринку валют