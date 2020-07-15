Вера Брежнева покорила новым нежным образом

Популярная певица украинского происхождения, которая уже давно живет и работает в России, поделилась новыми кадрами в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

На новых фотографиях Брежнева предстала в очень нежном и женственном образе. На ней бежевый топ с глубоким декольте и тонкими бретельками, подчеркивающий пышную грудь. Изюминку образу придают утонченные украшения: чокер из мелкого жемчуга и миниатюрные сережки.

Яркий, но в то же время лаконичный, макияж идеально дополняет образ звезды. Так, она накрасила губы ярко-красной помадой, а вот глаза лишь слегка подвела и подчеркнула ресницы тушью.

«Сегодня настроение: Я девочка, не хочу ничего решать, хочу красиво накраситься. Так и сделала)) ещё и в прямом эфире) вот результат», - подписала фото Брежнева.

Ее фанаты по достоинству оценили старания певицы.

«О**енительно красивая, так нельзя выражаться, но по-другому не могу», «Вера, ну красотка. Молодеешь, хорошеешь, с каждым годом», «Шикарная», «Прям сияет как Солнце!», «Неземная красота», «Сладкая какая! Как будто снова 90ые годы и Вере 18 лет», «Не девочка – мечта. Красивая , любимая Вера», «Вера вы прелесть», - пишут люди.

До этого мы писали, что Брежнева показала пополнение в их с Константином Меладзе семье. Артистка опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала с новой внешностью и милым щенком серого окраса, которому дали кличку Марс.

Вера с помощью редактора добавила себе на лицо немного рыжих веснушек. Многие пользователи отметили, что красотке они очень идут. Певица нежно прижала к себе щенка, а тот умилительно посмотрел в камеру.

Напомним, счастливая Вера Брежнева впервые показала их с Меладзе малыша.

Как сообщала Politeka, Вера Брежнева удивила свежим образом, кадры облетели сеть: "В гармонии с собой".

Также Politeka писала, что Вера Брежнева вышла в свет в безумном наряде «радужной рыбы».