Модельні стандарти краси міцно вкоренилися в світовій культурі, і знамениті красуні, як Белла Хадід, Кендалл Дженнер, Ірина Шейк та інші, зовсім не соромляться роздягатися перед камерою

Politeka.net зібрала пікантні фото молодих зірок індустрії моди, які люблять позувати з мінімум одягу або навіть повністю оголеними.

Топ-модель Белла Хадід в свої 23 роки вже досягла небувалих висот. Дівчина знімається для найдорожчих брендів, виходить на подіуми найкращих показів і часто балує шанувальників відвертими фото на межі пристойності.

Одна з сестер Кардашьян – Кендалл Дженнер, на відміну від своїх родичок, багато часу приділяє модельній кар'єрі. Її фігура сильно відрізняється від пишногрудих і з об'ємними п'ятими точками сестер, тому Кендалл з легкістю рекламує і нижню білизну, і будь-які інші бренди.

Ірина Шейк зуміла пробитися в модельний бізнес з російської провінції. Завдяки ефектній зовнішності дівчина підкорила світові подіуми і серця знаменитих красенів, серед яких Кріштіану Роналду і Бредлі Купер.

До молодого покоління моделей можна віднести також доньку Сінді Кроуфорд. Кайя Гербер у свої 18 років вже активно працює в якості моделі: знімається для журналів і виходить на подіуми, частенько в дуже сміливих образах.

View this post on Instagram elf A post shared by Kaia (@kaiagerber) on Feb 18, 2020 at 9:58am PST

Британка Кара Делевінь на сьогоднішній день є однією з найбільш зухвалих моделей. Незважаючи на це, у неї дуже багато рекламних кампаній.

Нагадаємо, мокра Кайлі Дженнер позбулася одягу і притиснулася величезним бюстом до камери: "Не зупиняйся".

Як повідомляла Politeka, Белла Хадід в тонкій сукнія без білизни виставила напоказ найпотаємніші місця: "Справжня лялька".

Також Politeka писала, що Ірина Шейк скинула одяг і розвалилася в кущах: Бредлі Купер буде в захваті.