Модельные стандарты красоты прочно укоренились в мировой культуре, и знаменитые красотки, как Белла Хадид, Кендалл Дженнер, Ирина Шейк и другие, совсем не стесняются раздеваться перед камерой

Politeka.net собрала пикантные фото молодых звезд индустрии моды, которые любят позировать с минимум одежды или даже полностью обнаженными.

Топ-модель Белла Хадид в свои 23 года уже достигла небывалых высот. Девушка снимается для самых дорогих брендов, выходит на подиумы лучших показов и часто балует поклонников откровенными фото на грани приличия.

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May 29.2020 Day 92 of soul searching in these mf trees 🍃

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Одна из из сестер Кардашьян – Кендалл Дженнер, в отличие от своих родственниц, много времени уделяет модельной карьере. Ее фигура сильно отличается от пышногрудых и с внушительными пятыми точками сестер, поэтому Кендалл с легкостью рекламирует и нижнее белье, и любые другие бренды.

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i wanna go back so bad 📷 @amberasaly

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Ирина Шейк сумела пробиться в модельный бизнес из российской провинции. Благодаря эффектной внешности девушка покорила мировые подиумы и сердца знаменитых красавчиков, среди которых Криштиану Роналду и Брэдли Купер.

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Day 1

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@intimissimiofficial ❄️🎅🏽 #intimissimi

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Coming 🔜 .. with @intimissimiofficial 🖤

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К молодому поколению моделей можно отнести также дочку Синди Кроуфорд. Кайя Гербер в свои 18 лет уже активно работает в качестве модели: снимается для журналов и выходит на подиумы, частенько в очень смелых образах.

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elf

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best friends

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Британка Кара Делевинь на сегодняшний день является одной из самых дерзких моделей. Несмотря на это, у нее очень много рекламных кампаний.

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So much love @olivier_rousteing

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Напомним, мокрая Кайли Дженнер избавилась от одежды и прижалась огромным бюстом к камере: "Не останавливайся".

Как сообщала Politeka, Белла Хадид в тонком платье без белья выставила напоказ самые сокровенные места: "Настоящая кукла".

Также Politeka писала, что Ирина Шейк скинула одежду и развалилась в кустах: Брэдли Купер будет в восторге.