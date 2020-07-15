Модельные стандарты красоты прочно укоренились в мировой культуре, и знаменитые красотки, как Белла Хадид, Кендалл Дженнер, Ирина Шейк и другие, совсем не стесняются раздеваться перед камерой

Politeka.net собрала пикантные фото молодых звезд индустрии моды, которые любят позировать с минимум одежды или даже полностью обнаженными.

Топ-модель Белла Хадид в свои 23 года уже достигла небывалых высот. Девушка снимается для самых дорогих брендов, выходит на подиумы лучших показов и часто балует поклонников откровенными фото на грани приличия.

Одна из из сестер Кардашьян – Кендалл Дженнер, в отличие от своих родственниц, много времени уделяет модельной карьере. Ее фигура сильно отличается от пышногрудых и с внушительными пятыми точками сестер, поэтому Кендалл с легкостью рекламирует и нижнее белье, и любые другие бренды.

Ирина Шейк сумела пробиться в модельный бизнес из российской провинции. Благодаря эффектной внешности девушка покорила мировые подиумы и сердца знаменитых красавчиков, среди которых Криштиану Роналду и Брэдли Купер.

К молодому поколению моделей можно отнести также дочку Синди Кроуфорд. Кайя Гербер в свои 18 лет уже активно работает в качестве модели: снимается для журналов и выходит на подиумы, частенько в очень смелых образах.

View this post on Instagram elf A post shared by Kaia (@kaiagerber) on Feb 18, 2020 at 9:58am PST

Британка Кара Делевинь на сегодняшний день является одной из самых дерзких моделей. Несмотря на это, у нее очень много рекламных кампаний.

Напомним, мокрая Кайли Дженнер избавилась от одежды и прижалась огромным бюстом к камере: "Не останавливайся".

Как сообщала Politeka, Белла Хадид в тонком платье без белья выставила напоказ самые сокровенные места: "Настоящая кукла".

Также Politeka писала, что Ирина Шейк скинула одежду и развалилась в кустах: Брэдли Купер будет в восторге.