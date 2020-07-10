Есть в ней что-то неповторимое

Популярная модель российского происхождения Ирина Шейк сверкнула идеальной фигуркой в купальнике

Свежее фото звезда опубликовала на своей странице в Инстаграм, сообщает Politeka.net. Красотка была одета в купальник с интересным принтом. Высокие трусики подчеркнули тонкую талию модели, а лиф в виде спортивного топа акцентировал внимание на груди Шейк. Бывший женщины, голливудский актер Брэдли Купер был бы в восторге от такой красоты.

За час ее фото собрало более 130 тысяч лайков. В комментариях ей оставили массу комплиментов.

«Красивая», «Лучшая», «Ирка в кустах», «Огонь», «Ты великолепна», «Легенда в модельном мире», «Красивая, ты номер один», «Божественная», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Ирина Шейк родилась и выросла в России, после чего покорила мировой модельный бизнес. Девушка поразила мир своей необычайной красотой. 34-летняя Шейк успела закрутить романы с такими красавчиками как Криштиану Роналду и Брэдли Купер. От последнего у модели есть ребенок.

Ранее мы писали, что Ирина Шейк позировала в черном кожаном наряде, держа в руках элегантную сумку. Девушка была очень серьезной, на ее лице практически не было макияжа. Судя по всему, Шейк снималась в рекламе известного бренда.

Напомним, что Ирина Шейк разлеглась на полу, сверкнув божественным телом: Брэдли Купер кусает локти.

Как сообщала Politeka, раздетая Ирина Шейк случайно сверкнула шикарным видом сзади: "Нежные булочки".

Также Politeka писала, что бывшая Роналду Ирина Шейк без одежды утерла нос новой любовнице, Криштиану кусает локти: "Лучше Джорджины".