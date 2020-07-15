Путь к успеху очень тернист, заявляет Волочкова

Анастасия Волочкова в беседе с журналистами заявила, что ее путь к успеху был тернистым и всех своих достижений балерина добивалась с огромным трудом. Об этом она заявила в беседе с dni.ru, пишет Politeka.net.

В беседе с журналистами Анастасия Волочкова заявила, что ее путь к успеху был тернистым, но сейчас она полностью счастлива и в первую очередь, благодаря своим новым отношениям. Это счастье отмечают и ее поклонники, которые заметили блеск в глазах звезды.

«Буквально сияет от любви» - пишут поклонники в комментариях под постами артистки балета.

Правда, имя своего избранника балерина держит в секрете, хотя и поделилась с журналистами планами на свадьбу, которая должна произойти в скором времени. Но точной даты этого радостного события балерина не назвала.

Анастасия Волочкова заявила, что они хотели устроить торжество осенью, но пандемия спутала все карты. Сентябрь уже близко, и балерина не уверена, что успеет подготовиться к бракосочетанию.

Балерина подчеркнула, что сейчас от нее веет добротой, радостью и искренностью и как отмечает Волочкова, так всегда бывает, когда женщина испытывает искренние чувства к своему мужчине.

Счастье балерина заслужила, поскольку в ее жизни долгие годы был только труд – вечный спутник профессии артистки балета. Волочкова признается:

«У меня есть любимое дело, которому я посвятила себя. Но я выстрадала профессию, придя в танцевальное училище, не имея никаких данных. Только упорство и твердый характер, позволили ей стать «балериной всея Руси» - заявила Волочкова.

Балерина скрывает свои слезы от публики, но считает, что свое королевство, в котором она – королева, создала путем физического труда.

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