Відома балерина Анастасія Волочкова показала, як відпочиває зі своєю матір'ю, вразивши видом

Балерина представила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram серію кадрів, зроблених на відпочинку разом з матір'ю. Як відомо, Анастасія, незважаючи на любов до хвастощів, вкрай рідко говорить про сім'ю, щоб не нарватися на хвилю критики. При цьому раніше балерина знаходилася у важких відносинах з матір'ю і намагалася навіть не говорити про неї. Тому, нові фото зірки в компанії близької людини чимало здивували мережу, пише Politeka.net.

Так, спочатку Волочкова відзначила, що до неї приїхала улюблена мама, і вона поїхала зустрічати її на вокзал. Потім балерина похвалилася своєю квартирою в центрі міста.

«Ми ще зайшли в Петровський монастир і погуляли у дворику будинку, де я гуляла з коляскою Аришиной після її народження, коли вона була маленькою», - розповіла днем раніше балерина.

Після заявила, що їм з матір'ю є що згадати, адже вони «багато пройшли і багато разом вистояли». Потім Волочкова поділилася кадром з ресторану, вразивши видом матері. Жінка з золотистим волоссям виглядала дуже молодо і доглянуто.

«Зустрічаючись з мамою ми любимо відвідувати улюблений ресторанчик🥬 Ми з мамою багато в чому схожі😊», - написала під новим фото Волочкова.

Відзначимо, не так давно коментатори зазначали, що мама Анастасії виглядає значно «краще і молодше дочки», натякаючи тим самим на розгульне поводження Волочкової.

До цього у своєму профілі Анастасія виклала фотографії з поїздки в Астрахань. Один зі знімків, зроблених жінкою, насмішив соціальну мережу.

Балерина позувала в сукні з глибоким декольте і одягла поверх нього шубу.

«я Відвідала храм на території Кремля в Астрахані і вдало потрапила в момент , коли йшла Служба.🙏 Так здорово, що тепер храми відкриті і молитися можна не тільки вдома...🙏», - написала Волочкова.

Відкривши коментарі під постом, вона отримала численні слова з критикою на свою адресу:

«Настя , що у вас в голові ? Ви з якої всесвіту ?», «А шубу навіщо влітку пялить?», «Ви повернули дівчині її обруч???», «От причепилися до шубі! А де їй ще її носити по-вашому?», «Взимку шорти, влітку шуба? Чому?», «В теплиці В шубі....у церкві в шубі...скрізь у шубі», «Вам у шубі при +40 градусів в тіні не жарко ?)», «Як совісті вистачає зайти до храму з непокритою головою і оголеним вим'ям ( груддю це не назвеш)», «У церкву можна було і одягтися скромніше..це ж не павільйон НТВ..за що дратувати людей, і влаштовувати з усього понти».

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