Реаліті-шоу "Холостяк" цілих 10 сезонів протрималося на українському телебаченні, а його головні герої підкорили мільйони українок. Вже восени проект вийде в новому форматі — головною героїнею стане дівчина-холостячка

Politeka.net вирішила згадати найгарячіших «холостяків» за всі сезони шоу.

Першим героєм "Холостяка" був українсько-американський танцюрист Максим Чмерковський. Стосунки з переможницею шоу не склалися, але зараз Чмерковський щасливо одружений на американській танцюристці Петі Маргатройд і виховує сина. До речі, завдяки першому сезону шоу одна з учасниць Яна Соломко стала популярною співачкою.

У шостому сезоні українські дівчата боролися за серце грузинського красеня Іраклі Макацарії. Він також був тренером у проекті «Зважені та щасливі» і брав участь у проекті «Танці з зірками». Зараз серце Іраклі вільне, і у прихильниць холостяка є шанс.

У восьмому сезоні канал запросив на місце холостяка музиканта Роджена Анусі. Він був вельми незвичайним героєм шоу, адже любив поговорити з дівчатами.

Український телеведучий і головний редактор чоловічого журналу XLL Микита Добринін — єдиний герой "Холостяка", який знайшов свою любов на шоу. Нещодавно він одружився на Даші Квітковій, яка перемогла в 9 сезоні реаліті.

10 сезон, на жаль, не закінчився щасливим кінцем, але зате подарував Україні ще одного улюбленця жінок. На цей раз «холостяком» вибрали пілота Макса Михайлюка.

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