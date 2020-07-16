Реалити-шоу "Холостяк" целых 10 сезонов продержалось на украинском телевидении, а его главные герои покорили миллионы украинок. Уже осенью проект выйдет в новом формате — главной героиней станет девушка-холостячка

Politeka.net решила вспомнить самых горячих «холостяков» за все сезоны шоу.

Первым героем "Холостяка" был украинско-американский танцор Максим Чмерковский. Отношения с победительницей шоу не сложились, но сейчас Чмерковский счастливо женат на американской танцовщице Пете Маргатройд и воспитывает сына. Кстати, благодаря первому сезону шоу одна из участниц Яна Соломко стала популярной певицей.

В шестом сезоне украинские девушки боролись за сердце грузинского красавца Иракли Макацарии. Он также был тренером в проекте «Зважені та щасливі» и участвовал в проекте «Танці з зірками». Сейчас сердце Иракли свободно, и у поклонниц холостяка есть шанс.

В восьмом сезоне канал пригласил на место холостяка музыканта Роджена Ануси. Он был весьма необычным героем шоу, ведь любил поговорить с девушками.

Украинский телеведущий и главред мужского журнала XLL Никита Добрынин — единственный герой "Холостяка", который нашел свою любовь на шоу. Недавно он женился на Даше Квитковой, которая победила в 9 сезоне реалити.

10 сезон, к сожалению, не закончился счастливым концом, но зато подарил Украине еще одного любимца девушек. На этот раз «холостяком» выбрали пилота Макса Михайлюка.

Напомним, главная красотка "Холостяка" в полупрозрачном купальнике пошалила на яхте: "Все ради ревности Макса".

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