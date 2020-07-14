Самая скандальная участница популярного шоу "Холостяк-10" с Максимом Михайлюком показала себя в неожиданном и стильном образе

В последнем выпуске шоу «Холостяк-10» стало известно, что Макс выбирает Дашу вместо Даны. Оказавшись той, кто проиграла и осталась без заветного кольца, девушка не стала устраивать истерики и попрощалась с мужчиной весьма достойно. Теперь девушка обрела свою аудиторию в Инстаграм и начала чаще сниматься в модных фотосессиях, пишет Politeka.

Дана примерила чувственный и лакончиный наряд, дополнила образ массивными украшениями с множеством камней, а также взбудоражила идеальным макияжем.

«Простір між шкірою став майже нульовим,⁣⁣⠀

Вночі чомусь навколо так сміливо!⁣⁣⠀

І в насолоді з запахом твоїм ⁣⁣⠀

Я віддалась тобі душею й тілом...⁣⁣⠀

Ох. Дана ©️⁣⁣⠀# Кохайте_ся #oh_dana #kohayte_sya», - написала Дана строчки из собственного стиха.

Фанаты тут же отреагировали:

«Самая умная и сексуальная участница последнего «Холостяка» !! Респект !!! 🔥», «Украинская Кира Найтли красуня😍👍👍», «очень красивая🌹», «👍👍👍😘😘😘 Браво», «Обаятельная и роскошная👍👍👍», «Красивые фото и замечательные строки ... 👍😍», «Самая умная и сексуальная участница последнего «Холостяка»! Респект !!! 🔥Где можно Ознакомиться с поэзией ??», «Вы идеал 🤩 восхищаюсь вами 🤗», «😍😍😍обожнюю, талант, красота, манера общения, эталон женственности, такой должна быть женщина)».

В одном из своих интервью специально для шоу "Зірковий час" она рассказала о пережитом и о том, почему смогла отпустить Макса.

Не осталась без внимания в интервью тема скандала, связанного с интимной связью Макса на проекте с одной из девушек. Дана заявила, что интимный вопрос поклонников взволновал больше всего и похоже это стало самой обсуждаемой темой.

«Чаще всего показывают же отснятые всего три или пять дней из недели, помещают всего в два часа эфира, многое уходит «за кадр, за камеру», не показываются все ссоры, это логично», - отметила Дана, подчеркнув, что интимные отношения Макса должны были остаться за кадром.

Дана заявила, что ей было обидно, когда она узнала об итогах шоу и это было заметно по ее поведению, но она не жалеет.

«С Дашей мы перестали общаться в конце апреля, просто когда уже были съемки пост-шоу там показали скрин нашей переписки в мае касательно интима с другой девушкой, это только тогда мы общались. Вообще был странный момент, я не поняла, что происходило – на пост-шоу меня вначале не было. Одна из девушек сказала о публикации переписки. Я тогда с претензией Даше написала, в принципе, это есть в сети – тот скрин так и ходит в Интернете. Изначально еще в конце апреля мы общаться перестали из-за смешного – Даша обиделась на какой-то мой комментарий в эфире, хотя я не обижалась, когда обсуждали меня», - рассказала Дана.

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