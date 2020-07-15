Відома американська актриса і співачка Дженніфер Лопес постала в досить відвертому образі

Зірка любить балувати своїх шанувальників гарячими фото в різних вбраннях, пише Politeka.net. Цього разу красуня постала в шкіряній білизні.

Дженніфер одягла чорний топ, який підкреслив її красиві груди, і при цьому не показавши нічого зайвого. Зверху знаменитість одягла чорну дуту куртку.

Красуня була у трусиках на високій посадці і з блискавкою посередині. Поясок з ланцюжком виглядав на формах чудово.

Босоніжки на тонкій шпильці та красиві сережки-кільця у вухах завершили образ.

Тонка талія і стрункі ніжки Джей Ло - хіба можна не закохатися в таку бездоганну фігуру.

В пості співачка повідомила про розпродаж своєї колекції одягу. Зірка просила публікувати фото в одязі її бренду.

Всього за 10 хвилин пост зібрав понад 100 тисяч лайків та багато коментарів.

Користувачі мережі були вражені красою Джей Ло, вони написали масу компліментів і її фігурі, і їй самій.

"Пантера", - написав один з фанатів.

Нагадаємо, Джей Ло одягла білу маєчку, яка облягла її красиві груди. Чорні лямки комбінезона тяглися до стрункої талії артистки.

Зірка розпустила довге рівне волосся, її макіяж був зроблений з акцентом на пишні вії. При цьому не можна звернути увагу і на глянцеві губи знаменитості.

Раніше ми писали, що Дженніфер Лопес показала власних дітей, а також колишнього чоловіка Марка Ентоні на сторінці в Instagram.

«З днем батька! Нехай цей день буде найкращий день для вас», - коротко говориться в повідомленні.

Користувачі мережі приєдналися до привітань.

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