Деякі зірки незадоволені своєю зовнішністю і тому вирішуються лягти під ніж хірурга
Нерідко після зміни всього однієї деталі на обличчі красуні стають більш задоволені собою, передає Politeka.net. Познайоммось з зірками, які зробили собі ринопластику.
Дочка російської співачки Алли Пугачової, Крістіна Орбакайте, довгий час була незадоволена своїм носом. У дитинстві через особливість її назвали "Буратіно".
Христина стала популярною і користувалася увагою чоловіків, але і це не зупинило. Зірка вкоротила хрящик, зменшивши ніздрі і звузивши кінчик.
Відома актриса Дженніфер Еністон дуже приваблива жінка, але немає межі досконалості. Зірка не приховує, що користувалася послугами хірургів, щоб виправити ніс. Зірка двічі робила операцію по виправленню перегородки, а потім по зміні ширини, створення симетрії і звуження кінчика.
Дженніфер Лопес виглядає просто ідеально, але не без допомоги хірургів. Зірка змінила ширину перенісся і крил носа.
Поп-принцеса Брітні Спірс також зробила собі ринопластику. Зірка не чіпала форму, лише трохи звузивши носик.
Солістка «А-Студіо» Кеті Топурія володіла досить великим носом, але в підсумку вирішила позбутися комплексів, зробивши пластику. Крім того, у зірки була викривлена перегородка, яку вдалося виправити лише з другого разу.
Нагадаємо, Дженніфер Лопес опублікувала свіже відео, в якому постала в спокусливому вигляді на великому надувному колі у вигляді пончика.
Зірка ефектно осідлала коло, задерши апетитні ніжки вище голови.
Нагадаємо, що сяюча Джей Ло показала, що витворяє з новим чоловіком і дітьми: "Які ж вони солодкі".
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