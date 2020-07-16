Зірок можна і не впізнати

Деякі зірки незадоволені своєю зовнішністю і тому вирішуються лягти під ніж хірурга

Нерідко після зміни всього однієї деталі на обличчі красуні стають більш задоволені собою, передає Politeka.net. Познайоммось з зірками, які зробили собі ринопластику.

Дочка російської співачки Алли Пугачової, Крістіна Орбакайте, довгий час була незадоволена своїм носом. У дитинстві через особливість її назвали "Буратіно".

Христина стала популярною і користувалася увагою чоловіків, але і це не зупинило. Зірка вкоротила хрящик, зменшивши ніздрі і звузивши кінчик.

Відома актриса Дженніфер Еністон дуже приваблива жінка, але немає межі досконалості. Зірка не приховує, що користувалася послугами хірургів, щоб виправити ніс. Зірка двічі робила операцію по виправленню перегородки, а потім по зміні ширини, створення симетрії і звуження кінчика.

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Дженніфер Лопес виглядає просто ідеально, але не без допомоги хірургів. Зірка змінила ширину перенісся і крил носа.

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Поп-принцеса Брітні Спірс також зробила собі ринопластику. Зірка не чіпала форму, лише трохи звузивши носик.

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Солістка «А-Студіо» Кеті Топурія володіла досить великим носом, але в підсумку вирішила позбутися комплексів, зробивши пластику. Крім того, у зірки була викривлена перегородка, яку вдалося виправити лише з другого разу.

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Нагадаємо, Дженніфер Лопес опублікувала свіже відео, в якому постала в спокусливому вигляді на великому надувному колі у вигляді пончика.

Зірка ефектно осідлала коло, задерши апетитні ніжки вище голови.

Нагадаємо, що сяюча Джей Ло показала, що витворяє з новим чоловіком і дітьми: "Які ж вони солодкі".

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