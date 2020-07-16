Деякі зірки незадоволені своєю зовнішністю і тому вирішуються лягти під ніж хірурга 

Нерідко після зміни всього однієї деталі на обличчі красуні стають більш задоволені собою, передає Politeka.net. Познайоммось з зірками, які зробили собі ринопластику. 

Дочка російської співачки Алли Пугачової, Крістіна Орбакайте, довгий час була незадоволена своїм носом. У дитинстві через особливість її назвали "Буратіно". 

Христина стала популярною і користувалася увагою чоловіків, але і це не зупинило. Зірка вкоротила хрящик, зменшивши ніздрі і звузивши кінчик. 

Звездная ринопластика Кристина Орбакайте

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