Некоторые звезды недовольны своей внешностью и поэтому решаются лечь под нож хирурга
Нередко после изменения всего одной детали на лице красотки становятся более довольны собой, передает Politeka.net. Давайте познакомимся со звездами, которые сделали себе ринопластику.
Дочь российской певицы Аллы Пугачевой, Кристина Орбакайте, долгое время была недовольна своим носом. В детстве из-за особенности ее назвали "Буратино".
Кристина стала популярной и пользовалась вниманием мужчин, но и это е не остановило. Звезда укоротила хрящик, уменьшив ноздри и сузив кончик.
Известная актриса Дженнифер Энистон очень привлекательная женщина, но нет предела совершенству. Звезда не скрывает, что пользовалась услугами хирургов, чтобы исправить нос. Звезда дважды делала операцию по исправлению перегородки, а потом по изменению ширины, создания симметрии и сужению кончика.
Дженнифер Лопес выглядит просто идеально, но не без помощи хирургов. Звезда изменила ширину переносицы и крыльев носа.
Поп-принцесса Бритни Спирс также сделала себе ринопластику. Звезда не трогала форму, лишь немного сузив носик.
Солистка «А-Студио» Кети Топурия обладала довольно большим носом, но в итоге решила избавиться от комплексов, сделав пластику. Кроме того, у звезды была искривлена перегородка, которую удалось исправить лишь со второго раза.
Напомним, Дженнифер Лопес опубликовала свежее видео, в котором предстала в соблазнительном виде на большом надувном круге в виде пончика.
Звезда эффектно оседлала круг, задрав аппетитные ножки выше головы.
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