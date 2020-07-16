Такі форми не можна ховати

Багато моделей відмовляються від нижньої білизни, щоб похвалитися своїми формами у всій красі

Politeka.net зібрала пікантні фото красунь, які частенько тішать своїх шанувальників в Instagram спекотними кадрами без білизни.

Демі Роуз, яку часто порівнюють з Кім Кардашьян, регулярно виставляє напоказ фото з оголеними грудьми. Британка молодша за суперзірку майже на 15 років, але при цьому її форми нітрохи не поступаються розмірами. Модель любить демонструвати свої "дари природи", а без білизни вигляд набагато більш привабливий.

"Російська Кардашьян" Анастасія Квітко теж часто носить одяг без нижньої білизни, хоч її розміри вельми вражаючі. Квітко зі своїми габаритами вже давно обігнала пишний бюст і знамениту попу Кардашьян, і, схоже, дуже цим пишається.

Українська версія Кардашьян Альона Омович не соромиться демонструвати своїх «близнючок» без білизни. Instagram-модель вставила собі імпланти шостого розміру, адже від природи у неї був нуль. Тепер її бюст без ліфчика виглядає вражаюче.

А ось фітнес-модель Ана Чері не одягає білизну, щоб зробити свої образи ще гарячіше. Особливо красиво її груди виглядають в жіночних сукнях.

Ельза Хоск з Victoria’s Secret, хоч і не може помірятися розмірами з попередніми моделями, теж любить ходити без нижньої білизни. Її маленькі акуратні груди в таких нарядах виглядають досить спокусливо.

Нагадаємо, фігуриста Демі Роуз побешкетувала перед дзеркалом в мікро-бікіні: «Зачекайте, поки не побачите ззаду».

Як повідомляла Politeka, Анастасія Квітко в ботфордах мало не розірвала купальник пишним бюстом: на це можна дивитися вічно.

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