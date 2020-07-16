Багато моделей відмовляються від нижньої білизни, щоб похвалитися своїми формами у всій красі

Politeka.net зібрала пікантні фото красунь, які частенько тішать своїх шанувальників в Instagram спекотними кадрами без білизни.

Демі Роуз, яку часто порівнюють з Кім Кардашьян, регулярно виставляє напоказ фото з оголеними грудьми. Британка молодша за суперзірку майже на 15 років, але при цьому її форми нітрохи не поступаються розмірами. Модель любить демонструвати свої "дари природи", а без білизни вигляд набагато більш привабливий.

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"Російська Кардашьян" Анастасія Квітко теж часто носить одяг без нижньої білизни, хоч її розміри вельми вражаючі. Квітко зі своїми габаритами вже давно обігнала пишний бюст і знамениту попу Кардашьян, і, схоже, дуже цим пишається.

Українська версія Кардашьян Альона Омович не соромиться демонструвати своїх «близнючок» без білизни. Instagram-модель вставила собі імпланти шостого розміру, адже від природи у неї був нуль. Тепер її бюст без ліфчика виглядає вражаюче.

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У МЕНЯ ТЕРЕРЬ ГРУДЬ ШЕСТОГО РАЗМЕРА😱 А была нулевой 😅 Спасибо огромное за это доктору @dr.ivanchuk 🙌🏻 Если вы хотите пышную и красивую грудь вам однозначно к нему 👆🏻Хоть цифра 6 и пугает, но внешне размер силиконовой груди и настоящей очень отличаются. Если бы это была натуральная 6ка они висели скорее всего до пупка в моем случае🤔😅 Кстати, я сейчас хочу выставить в сторис видео снятые мной из клиники в день операции. Вам это будет интересно? Да/Нет?👇🏻

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А ось фітнес-модель Ана Чері не одягає білизну, щоб зробити свої образи ще гарячіше. Особливо красиво її груди виглядають в жіночних сукнях.

Ельза Хоск з Victoria’s Secret, хоч і не може помірятися розмірами з попередніми моделями, теж любить ходити без нижньої білизни. Її маленькі акуратні груди в таких нарядах виглядають досить спокусливо.

Нагадаємо, фігуриста Демі Роуз побешкетувала перед дзеркалом в мікро-бікіні: «Зачекайте, поки не побачите ззаду».

Як повідомляла Politeka, Анастасія Квітко в ботфордах мало не розірвала купальник пишним бюстом: на це можна дивитися вічно.

Також Politeka писала, що пишногруда українська Кардашьян в прозорому боді показала найпотаємніше.