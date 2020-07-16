Многие модели отказываются от нижнего белья, чтобы похвастаться своими формами во всей красе

Politeka.net собрала пикантные фото красавиц, которые частенько балуют своих поклонников в Instagram жаркими кадрами без белья.

Деми Роуз, которую часто сравнивают с Ким Кардашьян, регулярно выставляет напоказ фото с оголенной грудью. Британка моложе суперзвезды почти на 15 лет, но при этом ее формы ничуть не уступают размерами. Модель любит демонстрировать свои "дары природы", а без белья вид гораздо более привлекательный.

"Русская Кардашьян" Анастасия Квитко тоже часто носит одежду без нижнего белья, хоть ее объемы весьма впечатляющие. Квитко со своими габаритами уже давно обогнала пышный бюст и знаменитую попу Кардашьян, и, похоже, очень этим гордится.

Украинская версия Кардашьян Алена Омович не стесняется демонстрировать своих «близняшек» без белья. Инстаграм-модель вставила себе импланты шестого размера, ведь от природы у нее была нулевка. Теперь ее бюст без лифчика смотрится сногсшибательно.

А вот фитнес-модель Ана Чери не надевает белье, чтобы сделать свои образы горячее. Особенно красиво ее грудь смотрится в женственных платьях.

Эльза Хоск из Victoria’s Secret, хоть и не может померяться размерами с предыдущими моделями, тоже любит ходить без нижнего белья. Ее маленькая аккуратная грудь в таких нарядах смотрится весьма соблазнительно.

Напомним, фигуристая Деми Роуз пошалила перед зеркалом в микро-бикини: «Подождите, пока не увидите сзади».

Как сообщала Politeka, Анастасия Квитко в ботфордах чуть не разорвала купальник пышным бюстом: на это можно смотреть вечно.

Также Politeka писала, что пышногрудая украинская Кардашьян в прозрачном боди показала самое сокровенное.