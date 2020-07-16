Многие модели отказываются от нижнего белья, чтобы похвастаться своими формами во всей красе

Politeka.net собрала пикантные фото красавиц, которые частенько балуют своих поклонников в Instagram жаркими кадрами без белья.

Деми Роуз, которую часто сравнивают с Ким Кардашьян, регулярно выставляет напоказ фото с оголенной грудью. Британка моложе суперзвезды почти на 15 лет, но при этом ее формы ничуть не уступают размерами. Модель любит демонстрировать свои "дары природы", а без белья вид гораздо более привлекательный.

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Metamorphosis 🦋

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"Русская Кардашьян" Анастасия Квитко тоже часто носит одежду без нижнего белья, хоть ее объемы весьма впечатляющие. Квитко со своими габаритами уже давно обогнала пышный бюст и знаменитую попу Кардашьян, и, похоже, очень этим гордится.

Украинская версия Кардашьян Алена Омович не стесняется демонстрировать своих «близняшек» без белья. Инстаграм-модель вставила себе импланты шестого размера, ведь от природы у нее была нулевка. Теперь ее бюст без лифчика смотрится сногсшибательно.

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У МЕНЯ ТЕРЕРЬ ГРУДЬ ШЕСТОГО РАЗМЕРА😱 А была нулевой 😅 Спасибо огромное за это доктору @dr.ivanchuk 🙌🏻 Если вы хотите пышную и красивую грудь вам однозначно к нему 👆🏻Хоть цифра 6 и пугает, но внешне размер силиконовой груди и настоящей очень отличаются. Если бы это была натуральная 6ка они висели скорее всего до пупка в моем случае🤔😅 Кстати, я сейчас хочу выставить в сторис видео снятые мной из клиники в день операции. Вам это будет интересно? Да/Нет?👇🏻

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А вот фитнес-модель Ана Чери не надевает белье, чтобы сделать свои образы горячее. Особенно красиво ее грудь смотрится в женственных платьях.

Эльза Хоск из Victoria’s Secret, хоть и не может померяться размерами с предыдущими моделями, тоже любит ходить без нижнего белья. Ее маленькая аккуратная грудь в таких нарядах смотрится весьма соблазнительно.

Напомним, фигуристая Деми Роуз пошалила перед зеркалом в микро-бикини: «Подождите, пока не увидите сзади».

Как сообщала Politeka, Анастасия Квитко в ботфордах чуть не разорвала купальник пышным бюстом: на это можно смотреть вечно.

Также Politeka писала, что пышногрудая украинская Кардашьян в прозрачном боди показала самое сокровенное.