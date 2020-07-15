Українці почали стикатися з проблемами з оплатою покупок через односторонні рішення Приватбанку за урізання кредитного ліміту

Відповідної історією один з клієнтів державного банку поділився на сайті Мінфін. За його словами, він відправився з сім'єю в супермаркет і на касі хотів розплатитися кредитною картою Приватбанку з лімітом 50 тисяч. При цьому, на балансі у нього було 20 тисяч.

«Я розраховуюся карткою, а там пише «недостатньо грошей на картці». Я, звичайно, в шоці від такої ситуації. Заходжу в Приват24, а там дійсно без попередження зрізали кредит з 50 до 30 000», - розповів українець.

Він був сильно обурений тим, що банк урізав його кредитний ліміт на 20 тисяч гривень без попередження.

«Приватбанк зіпсувався остаточно», - додав клієнт.

У свою чергу, представники банку підкреслили, що залишають за собою право змінювати розмір кредитного ліміту на картах.

«Банк приймає рішення про розмір кредитного ліміту і про його надання на підставі математичної моделі, яка будується на сотнях і навіть тисячах показників. На нього може впливати: кредитна історія, наявність депозитів та інші фактори. Активно користуйтеся послугами Банку, беріть участь в акціях, проводьте розрахунки картками через торгово-сервісну мережу. Так як ліміти регулярно переглядаються і аналізуються, при використанні карти, як особистої, Ви можете в будь-який момент отримати смс від банку, де буде зазначено, що кредитний ліміт збільшено і Ви зможете ним скористатися», - повідомили у Приватбанку.

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