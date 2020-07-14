Клиент не может добиться от ПриватБанка возвращения его законных денег

Об этом говорится в негативном отзыве, который появился на тематическом сайте Минфин.

По словам клиентки, ЧП произошло вчера, 13 июля.

Она пыталась через терминал внести средства, но из-за сбоя деньги "исчезли" в системе.

"Вечером внесла 4900 грн и мне выдало, что операция не может быть проведена, для возврата денег обратитесь 3700. Соединение с оператором ждала 20 минут. Позвонила, сказали, что надо было авторизоваться карточкой ПриватБанка, которую я когда то открывала в этом банке. Только после моих возражений, что авторизацию я прошла по номеру телефона мне сказали, что пройдет инкассация и если в терминале будет обнаружен избыток денег на сумму, о которой я говорю, то мне вернут деньги на карту в течении суток или 14 дней", - рассказала она нюансы скандала.

Клиентка в недоумении, почему из-за ошибок государственного ПриватБанка она вынуждена терять свои же деньги.

"Внесла не маленькую сумму. Почему я должна за свои деньги ждать сутки или больше. Я не понимаю, почему терминал не выдаёт чек какая была внесена сумма и что операция не прошла, чтобы пойти в банк и спокойно вернуть свои деньги без всяких ждите сутки или более. И после всего этого мне было предложено застраховаться в этом банке…", - резюмировала она в своем негативном отзыве.

"Добрый день! Понимаем, что ожидание всегда утомительно. В то же время, необходимо получить отчет об остатке средств в устройстве, инкассировать его. Стараемся все сделать как можно быстрее и решить ваш вопрос", - отреагировал в комментариях представитель ПриватБанка.

Напомним, деньги исчезают при переводе, сбылся кошмар любого клиента ПриватБанка: "17 тысяч не дошли".

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