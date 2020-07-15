Доллары почали виводити з України неймовірними масштабами

Про це свідчать дані Національного банку.

Так, згідно з офіційною інформацією, прямі іноземні інвестиції в Україну за перший квартал 2020 року скоротилися на 1 553,5 млн доларів.

Найбільше вивели кіпрські інвестори. Їх інвестиції скоротилися на 1 366,3 млн доларів.

Інвестиції з Німеччини зменшилися на 427,5 млн дол, Нідерландів - на 178,4 доларів.

При цьому інвестиції з Швейцарії зросли на 112,1 млн доларів, з Польщі - на 48,0 млн доларів, з Франції - на 45,0 млн доларів.

Зазначимо, в середу, 15 липня, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, порівняно з понеділком, знизився на 1,3 коп. і складає 26,9575 грн. Курс продажу знизився на 1,75 коп – до 27,2375 грн.

Мінімальний курс купівлі долара в банках склав – 26,87 грн, максимальний - 27,06 грн. Для продажу мінімальний курс – 27,15 грн, максимальний – 27,32 грн.

Курс валют від НБУ на 15 липня встановлено на такому рівні:

100 доларів 2714,36 грн

100 євро — 3087,45 грн

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