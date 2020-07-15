Такого не было давно

Курс валют в Украине 15 июля устроит настоящее избиение гривны, доллар с евро оторвутся по-крупному

Об этом сообщает Politeka.

Так, стодолларовая купюра наберет сразу несколько гривен. Торги начнутся с +5,53. К средине прошлого дня валюта уже поднялась до 2715,78 грн, а к концу дня решила нанести сокрушительный удар.

Евро также не останется в стороне, отыграв сразу 18,75 грн.

Курс валют от НБУ на 15 июля:

100 долларов — 2714,36 грн

100 евро — 3087,45 грн

Обратим внимание, что российский рубль и дальше будет прогибаться под гривну, насколько это вообще возможно — 3,826 грн за десять российских рублей.

До этого мы сообщали, что будет с курсом доллара после отставки главы НБУ Якова Смолия и нужно ли сейчас бежать в обменники.

Прошлая неделя запомнилась постепенным укреплением гривны, которая пыталась вернуть потери, спровоцированные паникой после отставки главы НБУ Якова Смолия.

Однако, как утверждают специалисты, сейчас вновь стало выгодно покупать валюту, а не продавать.

Более того, госрегулятору в лице Нацбанка вряд ли удастся укрепить национальную валюту в ближайшем будущем.

"Если президент озвучил ориентир стоимости гривни для восстановления экономики 30 грн/доллар, то регулятор вряд ли сможет ее ревальвировать дальше, хотя и является независимой от политиков структурой. Поэтому с расчетом на перспективу инвестировать сейчас в доллары окажется прибыльнее, чем от них избавиться из опасений, что продолжится удешевление", – озвучил свой прогноз аналитик Андрей Шевчишин.

Напомним, курс доллара рухнет в ближайшие дни, в Нацбанке приняли решение

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