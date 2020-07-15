Доллары начали выводить из Украины невероятными масштабами
Об этом свидетельствуют данные Национального банка.
Так, согласно официальной информации, прямые иностранные инвестиции в Украину за первый квартал 2020 года сократились на 1 553,5 млн долларов.
Больше всего вывели кипрские инвесторы. Их инвестиции сократились на 1 366,3 млн долларов.
Украинка с 13-м размером бюста разделась и собрала толпы, танцуя под музыку: "Можно гордиться всей стране"
Счастливая Вера Брежнева впервые показала их с Меладзе малыша: "Ух ты, с пополнением!"
Доллар по 22 гривны, украинцев огорошили ситуацией на рынке валюты: "Из-за карантина..."
Новая компенсация для украинцев, решение принято: "Пять тысяч гривен получит тот, кто..."
Инвестиции из Германии стали меньше на 427,5 млн долларов, из Нидерландов - на 178,4 долларов.
При этом инвестиции из Швейцарии выросли на 112,1 млн долларов, из Польши - на 48,0 млн долларов, из Франции - на 45,0 млн долларов.
Отметим, в среду, 15 июля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, упал на 1,3 коп и составляет 26,9575 грн. Курс продажи упал на 1,75 коп – до 27,2375 грн.
Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 26,87 грн, максимальный - 27,06 грн. Для продажи минимальный курс – 27,15 грн, максимальный – 27,32 грн.
Курс валют от НБУ на 15 июля установлен на таком уровне:
100 долларов — 2714,36 грн
100 евро — 3087,45 грн
Напомним, пора бежать в обменники, украинцев предупредили: "В ближайшее время курс доллара...
Как сообщала Politeka, доллар пробьет психологическую отметку, гривне будет больно.
Также Politeka писала, что доллар рекордно подскочит, в Раде сделали срочное заявление: «Надо смириться с…»