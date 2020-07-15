Доллары начали выводить из Украины невероятными масштабами

Об этом свидетельствуют данные Национального банка.

Так, согласно официальной информации, прямые иностранные инвестиции в Украину за первый квартал 2020 года сократились на 1 553,5 млн долларов.

Больше всего вывели кипрские инвесторы. Их инвестиции сократились на 1 366,3 млн долларов.

Инвестиции из Германии стали меньше на 427,5 млн долларов, из Нидерландов - на 178,4 долларов.

При этом инвестиции из Швейцарии выросли на 112,1 млн долларов, из Польши - на 48,0 млн долларов, из Франции - на 45,0 млн долларов.

Отметим, в среду, 15 июля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, упал на 1,3 коп и составляет 26,9575 грн. Курс продажи упал на 1,75 коп – до 27,2375 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 26,87 грн, максимальный - 27,06 грн. Для продажи минимальный курс – 27,15 грн, максимальный – 27,32 грн.

Курс валют от НБУ на 15 июля установлен на таком уровне:

100 долларов — 2714,36 грн

100 евро — 3087,45 грн

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