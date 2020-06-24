38-летння американская певица Бритни Спирс показала, как проводит время со своим 26-летним возлюбленным Сэмом Асгари

Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на Instagram-страницу поа-звезды. (Чтобы посмотреть фото – проскролльте вниз)

«Все, что нужно, - это любовь и пляж❤», - подписала кадры отдыха с любимым певица.

На фотографиях Спирс с Асгари прогуливаются по пляжу, держась за руки, а также загорают лежа рядышком на полотенцах постеленных прямо на песок. При этом многих удивил факт что певица и ее бойфренд в масках.

«Зачем на пляже маска?», «Фотограф, наверное, не внушал доверия - это единственное, чем я могу оправдать маски», - пишут в сети.

Также на снимках большее впечатление на публику очевидно произвел Сэм Асгари, чем сама Бритни Спирс.

«Ух, какой мужчинка», «Вот это спина...», - восхищаются в сети.

Отметим, с Сэмом певица встречается уже около четырех лет. Она не скрывает, что хотела бы перейти к новому этапу в их отношениях, — так, она говорила, что хочет родить от бойфренда ребенка. Но тогда на пути у пары встал отец звезды Джейми Спирс, который являлся ее опекуном и выступал против того, чтобы его дочь снова становилась матерью (у Спирс уже есть двое сыновей от брака с Кевином Федерлайном).

Без его согласия звезда не могла снова вступить в брак или стать матерью. Мириться с этим Бритни не намерена и собирается отстоять свою свободу и избавиться от опекунства своего отца, чтобы самостоятельно принимать решения. Пока слушания по этому делу откладываются из-за пандемии.

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