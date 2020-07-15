Судебные тяжбы в семье знаменитой Бритни Спирс затихают и вспыхивают с новой силой.

Мать Бритни Спирс – Линн Спирс, подала в суд, желая иметь доступ к многомиллионному состоянию дочери. Об этом сообщает издание The Blast, передает Politeka.net

Линн Спирс, с которой у ее звездной дочери – Бритни Спирс, уже неоднократно возникали разногласия, доходящие до суда, в очередной раз требует закон вмешаться в дела семьи. Теперь мать певицы хочет получить доступ к многомиллионному состоянию дочери. Кроме того, женщина потребовала «объяснить детали» опекунства. Видимо, главная деталь этого опекунства – это возможность доступа к деньгам дочери.

65-летняя Линн Спирс подала прошение в окружной суд Лос-Анджелеса, поскольку она хочет иметь доступ ко всем счетам дочери, а также – к Фонду SJB Revocable Trust, в котором находится большинство активов Бритни.

Отметим, что поп-принцесса создала этот фонд в 2004 году для того, чтобы защитить свои многомиллионные активы и подготовить своих детей к будущему. Кроме того, было установлено, что фонд будет распоряжаться ее средствами не только при жизни, но и после смерти, разделив активы между наследниками.

Напомним, что ситуация с опекунами Бритни Спирс крайне сложная – впервые родители вынуждены были взять под опеку певицу в 2004 году, после первого кризиса, вызванного употреблением наркотиков. Впоследствии, после долгих судебных тяжб и ссор с матерью Бритни Спирс, которую певица обвиняла в своей наркозависимости и жадности, опекуном Бритни был назначен ее отец Джейми Спирс. Именно он распоряжается ее средствами в 200 миллионов долларов, а также и вопросами личными – в частности, отец вмешался в ее отношения с Сэмом Асгари, заявив, что он против того, чтобы Бритни рожала от него.

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