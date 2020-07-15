Українська співачка Тіна Кароль захопила яскравим образом без макіяжу і укладок

Цього разу на сторінці Тіни в розділі Сторі Instagram співачка блиснула новим образом без мкияжа. Постійно з'являючись на публіці, зірка намагається виглядати ідеально і розкішно, приміряючи наймодніші сукні, масивні прикраси і створюючи нові образи.

При цьому співачка не соромиться показати себе в природному вигляді без укладок, макіяжу, костюмів і іншого. На нових кадрах Тіна з розпущеним волоссям блиснула підтягнутими формами в чорній безрукавці і вільних білих шортах. При цьому світле обличчя співачки стало ще яскравіше без макіяжу.

До речі, також у розділі Сторі Instagram вона показала, як відпочиває в саду і помилувалася своїми численними рожевими трояндами. Фанати тут же написали, що показане відео для них "солодше меду".

Також на сторінці Тіни з'явився стильний кадр - співачка в оточенні квітів підкорила фанатів незвичайним виглядом. Не секрет, що Тіна дуже любить свій сад і навіть сама вирощує яскраві і пишні рослини. Схоже, букети з незвичайних квітів чимало порадували її під час чергових зйомок, а яскрава посмішка співачки відразу ж привернула увагу фанатів.

Так, Тіна представила серію кадрів, на яких позувала в модному вбранні спеціально до фотосесії з нагоди дня народження телеканалу "1+1". Кароль одягла довгу вузьку сукню яскраво-червоного кольору з глибоким декольте, засвітивши розкішні груди.

Яскрава посмішка співачки не залишилася непоміченою фанатами, також як і грайливий погляд на іншому кадрі.

Нагадаємо, Кароль розбурхала видом в "траурному" плаття:"Балан залишився в минулому".

Як повідомляла Politeka, расставившей ноги Кароль дісталося за один і той же наряд: "Дивно, що не в сорочці".

Також Politeka писала, що розхристаний Такн Балан раптово перервав мовчання, фани Кароль дочекалися: "Тіна вагітна...".