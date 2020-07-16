Американська фітнес-модель Ана Чері ледь не вивалила принади з вузького купальника

Спокуслива модель регулярно викладає гарячі кадри у своєму Instagram, пише Politeka.net. В цей раз Ана порадувала шанувальників жаркими кадрами в сторіз.

Модель з'явилася в яскравому купальнику з пікантними вирізами. Верх натягнувся на пишних грудях, які ледь з нього не вивалювався. Пишний бюст "налився" і виставився під обтягуючим ліфом.

Тонкі ниточки тканини тяглися до низу купальника. Блакитні плавки виявилися вище стегон, завдяки чому можна розглянути їх форми в натуральному вигляді.

Пишні принади, тонка талія і красиві стегна - все в цьому тілі виглядає ідеально.

Ана розпустила довге волосся і похилила голову. Вона була серйозною, але при цьому дуже гарячою: "Лапочка".

Варто відзначити, що кадри були зроблені в басейні з блакитною водою.

Відео не зібрало багато лайків та коментарів, адже були оприлюднені в сторіз. Ймовірно, красуню засипали приємними повідомленнями в особистому листуванні.

Нагадаємо, Ана Чері постала в міні-бікіні. Кольорові клаптики тканини натяглися на неймовірних формах зірки. Яскравий верх на двох бретельках нагадував шторки, Модель обережно розсунула їх і виставила величезні форми, які ледь не випали з купальника.

Раніше повідомлялося, що Ана Чері позувала в неймовірно облягаючій білій білизні в чорний горошок, елегантно сидячи в кріслі. Доповнювали образ знаменитості лише ланцюжок і красивий макіяж.

Сама модель поскаржилася, що одна з її останніх фото було видалено, оскільки штучний інтелект вважав його занадто відвертим.

Нагадаємо, що фітнес-модель Ана Чері в тугих лосинах показала свій накочений м'ячик: "Яскрава дитинко".

Як повідомляла Politeka, Ана Чері подратувала солодкими місцями в тісному купальнику, жаркі кадри: з такою не занудьгуєш.

Також Politeka писала, що Ана Чері в прозорих мереживах показала себе екстремально близько: "Йди за мною".