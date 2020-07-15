Нардепи проголосували за підвищення стипендій і матеріальної допомоги

На позачерговому засіданні 14 липня Верховною Радою 351 голосом був прийнятий законопроект №2013 про внесення змін до статті 8 Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» щодо підвищення розміру стипендії та щорічної допомоги.

Документ передбачає виплату стипендії в розмірі не менше 150% прожиткового мінімуму на одну особу та щорічну грошову допомогу на придбання навчальної літератури дітям сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування.

Згідно з документом, студентам і курсантам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, перебачена стипендія або посадовий оклад у розмірі не менше 150% розміру прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку, а по досягненні такими дітьми 18 років - у розмірі не менше 150% розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, а також виплата 100% заробітної плати, нарахованої в період виробничого навчання та виробничої практики.

Соціальна стипендія і посадовий оклад виплачуються також учням, студентам (курсантам), які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків (батьки яких померли/ оголошені померлими, загинули або пропали без вісті).

Закон вводиться в дію з 1 січня 2021 року.

Зазначимо, що раніше, згідно статті 8 Закону, стипендія для дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування становила 100% прожиткового мінімуму для працездатного населення.

Нагадаємо, з 1 липня в Україні збільшився рівень прожиткового мінімуму. Тепер він становить 2118 грн, для дітей у віці до шести років - 1859 грн, для дітей у віці від шести до 18 років - 2318 грн, для працездатних осіб - 2197 грн, а для тих, хто втратив працездатність - 1712 грн.

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