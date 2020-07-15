Найгарячіша учасниця шоу "Холостяк-10" з Максимом Михайлюком  -  і переможниця проекту Даша Ульянова показала топ вправ по розтяжці

Після розставання з Максрм відразу після проекту Даша не тільки почала активно займатися собою, активно відпочивати і вести свій профіль в новій манері, але також дівчина придумала новий спосіб залучення уваги. Справа в тому, що молода гімнастка вирішила провести спеціальний марафон, щоб допомогти дівчаткам сісти на той самий шпагат "в стилі Волочкової" (щоб подивитися ролик, доскролльте сторінку до кінця).

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Кілька годин тому Даша представила в Instagram на своїй другій сторінці серію кадрів, знятих для першого онлайн-заняття. Надівши звичайний чорно-сірий костюм і зав'язавши волосся в низький хвіст, дівчина представила початкові топ-вправи для розминки і правильного розігріву м'язів перед тим, як "тягнутися" до шпагату. 

«твої уроки безкоштовні?😍», «Ввечері спробую😉, але впевнена, що завтра буду все проклинати 😂😂😂😂😂😂😂», «Широка складка😻 просто обожнюю. Краща вправа і у мене вийшло повністю», «для мене важко даються ці вправи, але я буду намагатися в міру сил і можливості, чекаю з нетерпінням нових відео», «Ох,давно я так не палила 😍🔥», «Хотілося б щоб ще і трюків якихось навчила)))», «Дашуха. Ти молодець. Це суперрр❤️❤️😍😍😍», - написали фанати.

 

Також Даша показала, як позувала в жовтому купальнику, млосно вигнувшись на бортику басейну. Позуючи у самрм краю, дівчина виглядала досить привабливо, що відразу ж відзначили її фанати. 

 

«Сонячний день, хороша компанія і яскравий купальник запорука прекрасного дня ☀️☀️☀️ Блін, вчора так класно було. Під час відпочинку на мене задивилася маленька дівчинка і давай кликати маму, мовляв, подивися, яка гарна «ляля» в яскравому купальнику 😍 Отримувати компліменти від дітей так приємно, я не можу... адже вони завжди чесні і щирі 😉

Дорогі, куди б ви не вирушили в даній ситуації - в Туреччину, Єгипет, Одесу, на річку, басейн або позасмагати на дачі. Купальник прикрасить будь-який відпочинок і готуйтеся ловити промінчики захоплення 😍 і якщо ви в пошуку того самого ідеального 👙, то рекомендація від Дашухи під'їхала, як ніколи до речі 😀»,- написала Даша.

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