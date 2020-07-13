Маленькие дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина трогательно поздравили свою мать с днем рождения

Милое видео из семейного архива звездной пары было опубликовано на одной из фан-страниц в Инстаграм (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу вниз). Об этом пишет Politeka.net.

На нем Лиза и Гарри Галкины выбегают из машины в сопровождении родственников и бросаются поздравлять счастливую Пугачеву, которая встречает их во дворе роскошного особняка. Судя по словам присутствующих, дети поздравляют знаменитую российскую певицу с днем рождения.

Лиза и Гарри дарят матери корзиночки с цветами и трогательно поздравляют ее.

«Мамочка, спасибо, что ты нам жизнь подарила», - произносят дети.

В ответ Пугачева отмечает: «Спасибо, что вы мне ее продляете».

После этого дети начинают хвастаться своими покупками, а Лиза демонстрирует на камеру свой цветочный венок.

В комментариях люди бурно обсуждают семейное видео.

«Какие славные детки и родители», «Такие они славные! Сама нежность», «Так приятно ещё раз посмотреть, так трепетно до слёз», «Ангелочки», - пишут люди.

До этого мы писали, что Лиза Галкина обескуражила ангельской внешностью и взрослой прической.

Фото опубликовали на одной из фан-страниц в Инстаграм. Девочка стояла почти впритык к камере в клетчатом платье и с пышными локонами, сильно подкрученными книзу. В отличие от мамы, это, конечно, не парик.

Напомним, дочка Пугачевой и Галкина пошутила над звездным папой необычным образом: "Хитрюга".

Как сообщала Politeka, дочка Пугачевой и Галкина потрясла взрослой прической, как у мамы: "Не парик".

Также Politeka писала, что Галкин с бокалом не сдержался и поцеловал Пугачеву на камеру: «Завидуйте молча».