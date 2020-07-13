Маленькие дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина трогательно поздравили свою мать с днем рождения
Милое видео из семейного архива звездной пары было опубликовано на одной из фан-страниц в Инстаграм (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу вниз). Об этом пишет Politeka.net.
На нем Лиза и Гарри Галкины выбегают из машины в сопровождении родственников и бросаются поздравлять счастливую Пугачеву, которая встречает их во дворе роскошного особняка. Судя по словам присутствующих, дети поздравляют знаменитую российскую певицу с днем рождения.
Лиза и Гарри дарят матери корзиночки с цветами и трогательно поздравляют ее.
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«Мамочка, спасибо, что ты нам жизнь подарила», - произносят дети.
В ответ Пугачева отмечает: «Спасибо, что вы мне ее продляете».
После этого дети начинают хвастаться своими покупками, а Лиза демонстрирует на камеру свой цветочный венок.
В комментариях люди бурно обсуждают семейное видео.
«Какие славные детки и родители», «Такие они славные! Сама нежность», «Так приятно ещё раз посмотреть, так трепетно до слёз», «Ангелочки», - пишут люди.
До этого мы писали, что Лиза Галкина обескуражила ангельской внешностью и взрослой прической.
Фото опубликовали на одной из фан-страниц в Инстаграм. Девочка стояла почти впритык к камере в клетчатом платье и с пышными локонами, сильно подкрученными книзу. В отличие от мамы, это, конечно, не парик.
Напомним, дочка Пугачевой и Галкина пошутила над звездным папой необычным образом: "Хитрюга".
Как сообщала Politeka, дочка Пугачевой и Галкина потрясла взрослой прической, как у мамы: "Не парик".
Также Politeka писала, что Галкин с бокалом не сдержался и поцеловал Пугачеву на камеру: «Завидуйте молча».