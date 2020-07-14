Молодые Алла Пугачева и Максим Галкин поклонников внешним видом

Об этом пишет Politeka.net.

Архивное фото, на котором можно увидеть Аллу Пугачеву до экстремального похудения, было опубликовано в одном из фан-аккаунтов, посвященном примадонне.

На снимке влюбленная пара сидит на ступеньках и смотрит вдаль, попутно улыбаясь фотографу.

"Тогда ещё многие не верили в эту семью, которая сейчас является образцовой", - говорится в подписи к архивной фотографии.

Пользователи мгновенно отреагировали на публикацию и оставили десятки комментариев под снимком. Были и такие фанаты, которые посочувствовали слишком худому Максиму Галкину, который позировал на фоне располневшей Пугачевой.

Другие же, наоборот, порадовались, что спустя много лет Алла Пугачева и Максим Галкин живут вместе и воспитывают общих детей.

"Мама с сыночком", "Никто не знает, вместе они или нет, знают только они. Может просто на публику играют красивую историю", "Завидуйте молча! Желчь Вам самим пригодится! Обожаю и восхищаюсь этой парой", "Верили, не верили кому какое дело", "Да какая пара, мама с сыночком!Желчи нет.Это ненормально!", "Вот что значит быть мужчиной. Рядом с ним счастливая женщина", "Вы замечательная пара! Здоровья и счастья вам и вашим детям", " Трудно было поверить, но что не делается, все к лучшему!", "Я бы не пожелала своему сыну такого счастья, да А Б умная и мудрая, но всё с ней понятно, а он....", "Только зависть рождает такие мысли. Любить и быть любимой не всем дано. Отсюда злоба, неадекватные мысли", - написали они в комментариях.

Напомним, дочка Пугачевой и Галкина пошутила над звездным папой необычным образом: "Хитрюга".

Как сообщала Politeka, дочка Пугачевой и Галкина потрясла взрослой прической, как у мамы: "Не парик".

Также Politeka писала, что Галкин с бокалом не сдержался и поцеловал Пугачеву на камеру: «Завидуйте молча».