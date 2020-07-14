В Україні можливе різке зростання курсу долара і стрибок цін на продукти, якщо Рада прийме скандальне рішення

Про це розповів народний депутат від фракції «Слуга народу» Дмитро Наталуха, передає «РБК-Україна».

«Треба змиритися з думкою, що будь-яка емісія не проходить непоміченою. Те, що буде певний сплеск цін і курсу у випадку, якщо буде прийнято таке рішення, це 100%», — зазначив він.

За словами нардепа, питання зростання цін буде залежати від того, куди підуть «звільнені» фінанси. Даний крок для країни може бути вимушеним, через хвилю рееміграції, яка почнеться після відкриття кордонів з Євросоюзом.

«Ми не можемо дати великим підприємствам, які генерують багато робочих місць, зупинитися», — підкреслив він.

До цього ми розповідали, що буде з курсом долара після відставки глави НБУ Якова Смолія і чи потрібно зараз бігти в обмінники.

Минулий тиждень запам'ятався поступовим зміцненням гривні, яка намагалася повернути втрати, спровоковані панікою після відставки глави НБУ Якова Смолія.

Проте, як стверджують фахівці, зараз знову стало вигідно купувати валюту, а не продавати.

Більш того, держрегулятор в особі Нацбанку навряд чи вдасться зміцнити національну валюту в найближчому майбутньому.

Нагадаємо, курс долара впаде найближчими днями, в Нацбанку прийняли рішення

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