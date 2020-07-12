Курс доллара в Украине кардинально изменится на следующей недели

С 13 июля в течение недели курс доллара в Украине будет постепенно меняться и снизится. Так, наличный доллар в банках будет стоить около 27 гривен.

Об этом рассказал аналитик Вадим Иосуб в издании РБК-Украина.

По прогнозу эксперта, курс доллара на межбанке может торговаться через неделю около 26,9 гривни, а наличный доллар в банках - около 26,8/27,0 грн.

Как отметил аналитик, за минувшую неделю курс доллара к гривне снизился на всех сегментах валютного рынка на 0,2-0,9%:

курс доллара НБУ снизился с 27,18 до 26,93 гривни (-0,9%);

спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании Укрдилинг, за это же время снизились с 27,10/27,13 до 26,98/27,00 (-0,4%/-0,5%);

средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках снизились за неделю с 26,92/27,22 до 26,87/27,08 (-0,2%/-0,5%).

Также ранее сообщалось, что доллар после выходных задаст жару гривне, НБУ обновил курс валют: чего ждать украинцам. Курс валют в Украине 12 июля застынет перед резким изменением, доллар и евро решат разойтись на время.

Евро после выходных потеряет сразу несколько копеек, а именно – 0,13,71. Доллар после выходных же наоборот, подорожает на 0,017.

Напомним, курс доллара удивит перед выходными, свежий прогноз от НБУ: что ждет гривну

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