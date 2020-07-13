Курс доллара в Украине в течение недели до 17 июля может опуститься ниже психологической отметки

Такой прогноз сделал аналитик Андрей Шевчишин, передает «Обозреватель».

"Вероятно, в ближайшее время гривна сохранит стабильность и будет двигаться в диапазоне 26,9-27,1 гривны", – считает эксперт.

Аналитик добавил, что НБУ контролирует рынок, не позволяя развиться спекулятивной волне. Импортеры ведут себя спокойно, а спрос со стороны населения и спекулянтов был достаточно быстро сбит.

"В то же время нерезиденты продолжают выходить из ОВГЗ, и их спрос пока является ключевым фактором давления на курс. Но и он пока купируется. Однако погашение ОВГЗ на 6,3 млрд гривен, прошедшее на неделе, еще надавит на гривну, поскольку пополнит доступную для покупки валюты ликвидность", – добавил аналитик.

Отметим, согласно данным НБУ, в Украине 13 июля доллар начал набирать вес.

Так, стодолларовая купюра начинает неделю с уже + 1,7 гривны.

Курс валют на понедельник от НБУ:

100 долларов — 2695,05 грн

100 евро — 3039,88 грн

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что курс доллара должен быть, как заложено в бюджете, около 30 грн/$, а из-за дешевой валюты банкротятся предприятия.

Эксперты предупреждают, что при резком подорожании доллара до 30 грн/$, рост цен в Украине уже в первые месяцы ускорится на 2,2 процентных пункта. Также будут дорожать бензин (стоимость литра А-95 может вырасти в цене на 2,1 грн), газ (кубометр при подорожании доллара до 30 грн может вырасти в цене на 30-45 копеек).

Зависит от стоимости доллара и рынок недвижимости в Украине. Такая же ситуация и с машинами. Их пригоняют из-за границы, цены фиксируют в долларах.

Напомним, курс валют заставит украинцев понервничать, НБУ выдал новые цифры: что будет с долларом.

Как сообщала Politeka, украинцы массово избавляются от налички, в НБУ объяснили причину: "87 из 100 денежных операций..."

Также Politeka писала, что денежные переводы резко сократились, НБУ выдал новые цифры в долларах: "Почти на 21%..."