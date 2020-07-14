Популярна російська актриса Христина Асмус підкорила фатальним образом в червоному
Артистка, яка нещодавно оголосила про розлучення зі своїм чоловіком – відомим коміком Гаріком Харламовим, поділилася новим постом в Instagram. Про це пише Politeka.net. У ньому вона вирішила поміркувати на тему своєї професії.
Так, Асмус зазначила, що багато її знайомих заявляли, що хотіли б знятися в кіно. У зв'язку з цим вона поцікавилася у своїх підписників, яких персонажів і в якому жанрі вони хотіли б зіграти.
«Майже від кожної людини, що не має відношення до кіноіндустрії, я чую фразу, що вони мріяли б знятися у фільмі. Уявіть, що вам запропонували знятися в кіно. У будь-якій ролі. Якого персонажа і жанр ви б вибрали?», - написала зірка.
Текст, вона супроводжувала своєю фотографією. На знімку зірка вільно розкинулась у плетеному кріслі. На ній яскраво-червоний брючний костюм, з яким ідеально поєднується червона помада на губах артистки. Волосся Асмус спадає на її плечі акуратними локонами.
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Шанувальники тут же взялися коментувати її публікацію.
«Красоточка», «Краса, але плитку на підлозі криво проклали, видно, що немає симетрії і шви поїхали», «Христина, ви виглядаєте просто незрівнянно», «Смуток в очах...все проходить і це пройде», «Крістін яка ж ти класна», - пишуть люди.
Нагадаємо, Асмус вперше пробалакалася про причини розлучення з Харламовим: "Мало яку жінку влаштує...".
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