Популярна російська актриса Христина Асмус підкорила фатальним образом в червоному

Артистка, яка нещодавно оголосила про розлучення зі своїм чоловіком – відомим коміком Гаріком Харламовим, поділилася новим постом в Instagram. Про це пише Politeka.net. У ньому вона вирішила поміркувати на тему своєї професії.

Так, Асмус зазначила, що багато її знайомих заявляли, що хотіли б знятися в кіно. У зв'язку з цим вона поцікавилася у своїх підписників, яких персонажів і в якому жанрі вони хотіли б зіграти.

«Майже від кожної людини, що не має відношення до кіноіндустрії, я чую фразу, що вони мріяли б знятися у фільмі. Уявіть, що вам запропонували знятися в кіно. У будь-якій ролі. Якого персонажа і жанр ви б вибрали?», - написала зірка.

Текст, вона супроводжувала своєю фотографією. На знімку зірка вільно розкинулась у плетеному кріслі. На ній яскраво-червоний брючний костюм, з яким ідеально поєднується червона помада на губах артистки. Волосся Асмус спадає на її плечі акуратними локонами.

Шанувальники тут же взялися коментувати її публікацію.

«Красоточка», «Краса, але плитку на підлозі криво проклали, видно, що немає симетрії і шви поїхали», «Христина, ви виглядаєте просто незрівнянно», «Смуток в очах...все проходить і це пройде», «Крістін яка ж ти класна», - пишуть люди.

Нагадаємо, Асмус вперше пробалакалася про причини розлучення з Харламовим: "Мало яку жінку влаштує...".

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