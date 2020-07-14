Українська співачка Тіна Кароль захопила пікантним образом в дуже ефектному червоному платті

Цього разу на сторінці Тіни з'явився стильний кадр - співачка в оточенні квітів підкорила фанатів незвичайним виглядом. Не секрет, що Тіна дуже любить свій сад і навіть сама вирощує яскраві і пишні рослини. Схоже, букети з незвичайних квітів чимало порадували її під час чергових зйомок, а яскрава посмішка співачки відразу ж привернула увагу фанатів.

Так, Тіна представила серію кадрів, на яких позувала в модному вбранні спеціально до фотосесії з нагоди дня народження телеканалу "1+1". Кароль одягла довгу вузьку сукню яскраво-червоного кольору з глибоким декольте, засвітивши розкішні груди.

Яскрава посмішка співачки не залишилася непоміченою фанатами, також як і грайливий погляд на іншому кадрі.

«Ну що за богиня 😍», «Квіточка 😻», «Красуня ❤️❤️», «Тіна в червоному😍😍😍❤️❤️», «Дуже красива😻😻😻», «Міс Світу😍❤️», «Магічна жінка , вау😍🔥», «чикуля😍🥵», «Красуня❤️😍», «Чарівна😍😍😍», «Flower queen😻💫», «Яка краса 😍😍😍», «Шикарна😍😍😍🔥», «Ідеальна💋💋💋💋 богиня❤️❤️❤️», «Я обожнюю ваші пісні 😍», «Шикарна 😍💛».

Нещодавно співачка вирішила представити одну зі своїх улюблених виступів, яке раніше представила півроку тому. Спеціально для виходу пісні "Сила висоти" Тіна незвичайної конструкції вразила досить ризикованим номером.

«Тіна Кароль — Сила Висоти.Тіна Кароль наживо виконала композицію "Сила висоти" на концерті "З Днем народження, Україно!"», - повідомляється на фан-сторінці.

Шанувальники відразу ж відреагували:

«Яка сильна💔😍», «Я обожнюю Тіну, "Ви наша -Сила висоти "», «Як цукерочка в обгортці 💛», «Яка улюблена і красива😍», «Такі колготки кому то подобаються кажись 🤔», «А тепер задумалася як їй важко було на це зважитися, вона боїться висоти, чарівна жінка 😻😻😻», «Табун мурашок пробіг туди й назад і знову туди 😍», «найкраща😘😘😘», «Це було чарівно, дуже сумуємо і чекаємо зустрічі. Любимо безмежно.❤️💗💖».

Нагадаємо, Кароль розбурхала видом в "траурному" плаття:"Балан залишився в минулому".

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