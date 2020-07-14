Украинская певица Тина Кароль восхитила пикантным образом в весьма эффектном алом платье

В этот раз на странице Тины появился стильный кадр - певица в окружении цветов покорила фанатов необычным видом. Не секрет, что Тина очень любит свой сад и даже сама выращивает яркие и пышные растения. Похоже, букеты из необычных цветов немало порадовали ее во время очередных съемок, а яркая улыбка певицы сразу же привлекла внимание фанатов.

Так, Тина представила серию кадров, на которых позировала в модном наряде специально к фотосессии по случаю дня рождения телеканала "1+1". Кароль надела длинное облегающее платье ярка-красного цвета с глубоким декольте, засветив роскошную грудь.

Яркая улыбка певицы не осталась незамеченной фанатами, также как и игривый взгляд на другом кадре.

«Ну что за богиня 😍», «Квіточка 😻», «Красотка ❤️❤️», «Тина в красном😍😍😍❤️❤️», «Очень красивая😻😻😻», «Мисс Мира😍❤️», «Магическая женщина , вау😍🔥», «чикуля😍🥵», «Красавица❤️😍», «Чарівна😍😍😍», «Flower queen😻💫», «Какая красота 😍😍😍», «Шикарная😍😍😍🔥», «Идеальная💋💋💋💋 богиня❤️❤️❤️», «Я обожаю ваши песни 😍», «Шикарная 😍💛».

Недавно певица решила представить одно из своих любимых выступлений, которое ранее представила полгода назад. Специально для выхода песни "Сила высоты" Тина на необычной конструкции поразила весьма рискованным номером.

«Тина Кароль — Сила Высоты.Тина Кароль вживую исполнила композицию "Сила высоты" на концерте "З Днем народження, Україно!"», - сообщается на фан-странице.

Поклонники сразу же отреагировали:

«Какая сильная💔😍», «Я обожаю Тину, "Вы наша -Сила высоты "», «Как конфетка в обертке 💛», «Какая любимая и красивая😍», «Такие колготки кому то нравятся кажись 🤔», «А теперь задумалась как ей сложно было на это решиться, она высоты боится, волшебная женщина 😻😻😻», «Табун мурашек пробежал туда и обратно и снова туда 😍», «Самая лучшая😘😘😘», «Это было волшебно, очень скучаем и ждём встречи. Любим безгранично.❤️💗💖».

Напомним, Кароль взбудоражила видом в "траурном" платье:"Балан остался в прошлом".

Как сообщала Politeka, расставившей ноги Кароль досталось за один и тот же наряд: "Странно, что не в ночнушке".

Также Politeka писала, что расхристанный Дан Балан внезапно прервал молчание, фаны Кароль дождались: "Тина беременна...".